Comienzan las obras en el Templete de Música del Parque 'Abelardo Sánchez'

El concejal de Proximidad y Actuación Rápida, Carlos Calero, ha informado del inicio de las obras de reparación y conservación del Templete de Música del Parque ‘Abelardo Sánchez’ con el objetivo de mejorar su estado y recuperar la actividad cultural que ofrecía a los ciudadanos.

Con un presupuesto cercano a los 160.000 euros y un plazo de ejecución estimado de de seis meses desde el inicio de las obras, Carlos Calero ha explicado que las actuaciones consistirán en la demolición del falso techo y la parte superior del tablero de la cubierta, manteniendo la estructura metálica y zuncho; la limpieza y tratamiento del acero, con reposición de elementos deteriorados; la ejecución de nuevo tablero, la reconstrucción del falso techo y la recuperación de molduras originales.

Además, se va a pintar el exterior del Templete, se reforzarán las molduras, se colocará un pavimento interior de mosaico hidráulico hexagonal antideslizante y una acera perimetral de adoquín de granito con bordillo.

En cuanto a la iluminación, sería LED indirecta en molduras y capiteles; se colocará una luminaria central circular LED (325 W); y se acometerá la renovación completa de la instalación eléctrica.

Asimismo, se mejorará la accesibilidad del Templete a través de la instalación de una rampa metálica; y se restaurará y repondrá la barandilla metálica.

