CCOO exige soluciones inmediatas a la falta de espacio en Urgencias del Hospital

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Albacete exige, una vez más, que se adopten decisiones urgentes para ampliar el espacio destinado al servicio de Urgencias del Hospital General de Albacete, ante la situación de saturación que continúa registrándose.

Desde el sindicato advierten de que, lejos de disminuir tras el pico de crisis respiratorias del pasado invierno, la presión asistencial en Urgencias se mantiene en niveles muy elevados. Esta alta demanda no solo afecta al propio servicio, sino que repercute de manera directa en el conjunto del hospital, generando una sobrecarga estructural en distintas plantas.

En este sentido, CCOO señala especialmente la situación de la planta cuarta derecha, donde la acumulación de pacientes y el incremento de la carga de trabajo están tensionando a los equipos profesionales. Por ello, el sindicato solicita el refuerzo de la categoría de TCAES (Técnico de Cuidado y Auxiliar de Enfermería) en los turnos diurnos, con el objetivo de garantizar una atención adecuada y preservar la seguridad, tanto de pacientes, como de trabajadores y trabajadoras.

Asimismo, la presión asistencial también está teniendo consecuencias en el Hospital Perpetuo Socorro, donde el elevado número de ingresos obliga a replantear la organización interna.

Para este centro, CCOO reclama la reorganización del trabajo en la segunda planta, dotándola de los efectivos reales necesarios para hacer frente al cambio en el perfil y necesidades de los pacientes atendidos.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Albacete insiste en la necesidad de que la administración sanitaria adopte medidas estructurales, y no meramente coyunturales, que permitan dimensionar adecuadamente los recursos humanos y materiales a la realidad asistencial actual, para asegurar una atención sanitaria pública y de calidad para la ciudadanía.