Se buscan jóvenes para el 'Voluntariado Cultural'

La concejala de Juventud, Gala de la Calzada, presentó un programa de voluntariado cultural juvenil que va a llevar a cabo el Centro Joven en colaboración con el Cultural Albacete, y lo hizo como “una nueva oportunidad de dinamizar la participación de los jóvenes en la vida social y cultural de la ciudad”. Estuvo acompañada en la presentación por el director gerente de Cultural Albacete, Ricardo Belédez. El proyecto consiste en la captación, formación y seguimiento de jóvenes que actuarán como voluntarios culturales, apoyando actividades organizadas o coordinadas por Cultural Albacete y también actividades y eventos del Centro Joven. La concejala indicó que “retomamos así una iniciativa que se desarrolló con éxito durante tres años en el Centro Joven hasta 2019 y donde participaron 200 jóvenes, tanto albaceteños como de origen internacional, gracias a la participación del Centro Joven en el Servicio de Voluntariado Europeo”.

Colectivos como el grupo Voz joven han pedido expresamente volver a poner en marcha el voluntariado “lo mismo que el grupo Club Aventura y jóvenes a título particular que participan en actividades del Centro Joven o colaboran en eventos como las Precampanadas, la Fiesta del Libro, Jueves Lardero, la Feria de las Culturas o la Feria por la Inclusión”.

Un programa de voluntariado como éste contribuye según la concejala a “acercar la población joven y darle la oportunidad de ocupar de forma provechosa su tiempo libre, además de permitir la difusión de la oferta cultural ‘de joven a joven’ a través de los medios que les son propios y favorecer la introducción de las demandas juveniles en las ofertas culturales de la ciudad”. Se busca conformar un grupo de 25 adolescentes y jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 30 años. Para el voluntariado en colaboración con Cultural Albacete, la edad es de 16 a 30 años, y en todo caso los menores de edad deberán presentar autorización de sus padres o tutores. No hay un plazo para inscribirse, por lo que se podrán ir incorporando jóvenes durante todo el proyecto.

Formación voluntariado

Se realizará una formación básica de voluntariado on line, y tres sesiones de formación específica presenciales en noviembre, en el Teatro Circo y en el Teatro de la Paz con la obra ‘Invisible’. Los seleccionados pasarán a estar inscritos en la oficina de voluntariado Municipal y estarán asegurados.

De la Calzada destacó que “no se precisa experiencia previa, y para la selección se valorará la disposición para trabajar en equipo, la empatía, la responsabilidad y el compromiso social, así como el deseo de aprender y crecer a través del voluntariado. Los voluntarios, que deberán comprometerse a participar según su disponibilidad, podrán desarrollar habilidades clave como la comunicación, el liderazgo y el trabajo colaborativo, mediante formación y actividades prácticas”. Para realizar la inscripción es necesario tener el carnet del Centro Joven, que es gratuito y se obtiene presencialmente en el Centro Joven o a través de la web www.albacetejoven.es

En las actividades de Cultural Albacete, la labor de los voluntarios consistirá en la difusión ‘de joven a joven’ en tus redes y espacios de encuentro, además de crear contenido grabando reacciones a la salida de los espectáculos y recoger la opinión de los jóvenes sobre la programación cultural para poder adaptarla a sus gustos. En el resto de eventos donde colabora el Centro Joven, los voluntarios participarán en la organización y apoyo logístico, con dinamización de actividades y talleres creativos., además de contribuir a la difusión para que nadie se pierda nada.

Por su parte, Ricardo Beléndez aseguró que “la pandemia paralizó un proyecto que estaba muy bien valorado, y que hemos conseguido volver a poner en marcha. Es importante que los jóvenes comuniquen a otros jóvenes en su mismo lenguaje para motivar su participación en actividades culturales, y también que propongan mejoras y aporten sus intereses y conocimientos a la programación cultural”: