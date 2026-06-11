El barman Antonio Molina se impone en el X Campeonato de Coctelería de C-LM

La concejala de Turismo y Marca Albacete, Rosa González de la Aleja, ha participado en la entrega de los premios correspondientes al X Campeonato Regional de Coctelería de Castilla-La Mancha celebrado en el Teatro Circo, junto al presidente de la Asociación castellano-manchega de Bartenders, Domingo Martín, donde ha trasladado su enhorabuena a todos los participantes y, de manera especial, al ganador de este certamen regional, el albaceteño Antonio Molina, que revalida el título y que nos representará en el campeonato nacional.

Una felicitación que la concejala ha hecho extensiva al tercer clasificado, el también albaceteño Raúl Sánchez, así como a Santiago Checa por el segundo puesto, y al resto de premiados por su importante contribución al prestigio de un sector que enriquece considerablemente la oferta gastronómica y turística.

Rosa González de la Aleja ha asegurado que el resultado de este campeonato ha demostrado una vez más el elevado nivel con el que cuenta el sector hostelero de Albacete “que tantas alegrías nos está dando últimamente”, destacando que además de conquistar dos de los tres primeros puestos, Antonio Molina y Raúl Sánchez se han alzado con otros importantes galardones en reconocimiento a su profesionalidad y buen hacer, y ha puesto en valor la importancia de que este campeonato se celebre en nuestra ciudad, cuyo objetivo es reconocer a los mejores profesionales del sector y reivindicar la labor que existe detrás de la barra, destacando aspectos esenciales como la formación continua, la técnica, la creatividad y el profundo conocimiento del producto que exige esta profesión..

También ha destacado además la incorporación este año de una nueva categoría dedicada a la coctelería con café, una modalidad recientemente integrada por la International Bartenders Association, que amplía las posibilidades creativas de los profesionales y refleja la constante evolución del sector.

El campeonato también ha incluido competiciones de tiraje de cerveza, una final de coctelería tiki y la prueba clásica.