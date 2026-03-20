El Ayuntamiento convoca 100 plazas para cubrir puestos de trabajo en el consistorio

El Ayuntamiento ha aprobado las bases específicas y convocatorias para cubrir 100 plazas de personal municipal en diversas áreas, tanto de funcionarios como de personal laboral, en aplicación de las Ofertas de Empleo Público en vigor. Siete de esas plazas están reservadas para el turno de personas con discapacidad, “manteniendo así nuestra política de que el empleo público siga siendo una fórmula fundamental de inserción”.

El concejal de Personal, Alberto Reina, ha informado del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, “mediante el cual continuamos garantizando el funcionamiento de los servicios municipales con la contratación del personal necesario, y también abrimos a todos los ciudadanos la posibilidad de trabajar en el Ayuntamiento mediante procesos de selección transparentes y basados en la igualdad de oportunidades”.

Del total de plazas ofertadas, 43 son de promoción interna, reservadas para quienes ya trabajan en el Ayuntamiento, y al resto pueden presentarse todos los ciudadanos que cumplan los requisitos.

Las convocatorias aprobadas corresponden a las siguientes plazas:

-dos plazas de psicólogo/a por el sistema de oposición libre

-una plaza de ingeniero/a de caminos, canales y puertos (oposición libre)

-dos plazas de ingeniero/a en geomática y topografía (oposición libre)

-dos plazas de técnico profesional superior de edificación y obra civil (una plaza por turno libre y una plaza de promoción interna)

-siete plazas de auxiliar de bibliotecas (oposición libre)

-dieciséis plazas de bombero/a especialista (oposición libre)

-nueve plazas de cabo especialista (promoción interna)

-dos plazas de oficial del servicio contra incendios (una por oposición libre y otra para promoción interna)

-nueve plazas de auxiliar de administración general (oposición libre, con tres plazas reservadas al turno especial de personas con discapacidad)

-veintisiete plazas de auxiliar de administración general por el procedimiento de promoción interna, con cuatro plazas reservadas al turno especial de discapacidad

-tres plazas de educador cuidador (dos plazas por oposición libre y una para promoción interna),

-una plaza de oficial de pintura (oposición libre)

-dos plazas de técnico superior de educación infantil (turno libre)

-dos plazas de técnico superior de educación infantil (promoción interna)

-seis plazas de maestro/a (turno libre)

-cuatro plazas de maestro/a (promoción interna),

-tres plazas de cuidador/a polivalente (dos de acceso libre y una de promoción interna)

-una plaza de cuidador/a polivalente (promoción interna)

-una plaza de músico/a especialidad clarinete (oposición libre).