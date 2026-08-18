El Ayuntamiento aporta 110.000 euros a Cáritas para “una gran labor imprescindible en una ciudad inclusiva y con sensibilidad social”

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, y la directora de Cáritas-Albacete, Rosa Garcia Fernández de Sevilla, han firmado un nuevo convenio de colaboración por medio de cual el Ayuntamiento aporta 110.000 euros a la labor de la entidad para el proyecto ‘Prevención e integración social para personas en situación de riesgo o exclusión social”, acompañado por la concejala de Acción Social, Llanos Navarro, y varios representantes de la entidad.

Manuel Serrano ha destacado que “Cáritas desempeña un papel fundamental a favor de muchos albaceteños durante todo su ciclo vital, desde la infancia, adolescencia y juventud hasta las personas mayores, y también cuando presentan una discapacidad o se encuentran en situación de dependencia o vulnerabilidad por exclusión social o pobreza, asegurando que “ésta es una labor básica en una ciudad inclusiva y con sensibilidad social como es Albacete, y por eso en el Ayuntamiento mantenemos una intensa colaboración con Cáritas, que articulamos a través de este convenio”.

Según ha explicado el alcalde, la subvención otorgada se destinará especialmente a familias con todos sus miembros en paro, niños y niñas que viven en hogares desfavorecidos, personas mayores con cargas familiares o en situación de extrema vulnerabilidad, parados de larga duración, personas sin hogar y jóvenes en paro con el objetivo de que estos colectivos se puedan desenvolver con autonomía e integrarse en su entorno habitual, así como hacer posible el acceso a otros sistemas de protección social”.

Manuel Serrano ha recordado que “también se va a promover y favorecer la participación de voluntariado en los proyectos de intervención con personas y colectivos vulnerables”.

Entre los proyectos a desarrollar desde Cáritas se incluyen los destinados a cubrir necesidades básicas e intervención social con familias, el acompañamiento y desarrollo comunitario de menores con familias vulnerables en barrios como Carretas, Hermanos Falcó y Nuestra Señora de Cubas, y programas pre-laborales para jóvenes. También se contemplan proyectos de orientación laboral y otros para empleo en empresas de inserción para personas con bajo nivel de empleabilidad, además del programa de autonomía para jóvenes solos mayores de edad ‘Corazón de casa’.

El Ayuntamiento abonará a Cáritas el 50% de la subvención concedida a la firma del convenio, en concepto de anticipo, y el resto se abonará una vez justificado el 100% de la subvención concedida.

El alcalde ha agradecido una labor “que es un ejemplo y una inspiración para todos nosotros”, y ha recordado que hace dos años se incrementó en 15.000 euros la cuantía del convenio hasta alcanzar los 110.000 euros actuales.

Además, ha afirmado que “mantenemos otras líneas de colaboración, como el acuerdo conjunto con el Obispado para el alojamiento temporal de trabajadores agrícolas en el Seminario, o ayudas específicas en momentos excepcionales”.