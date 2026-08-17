Se anuncia un otoño muy entretenido en el Centro Joven de Albacete

La concejala de Juventud, Gala de la Calzada, ha informado del programa de actividades de ocio alternativo del Centro Joven Albacete para el otoño de 2026 y que tiene como principal objetivo ofrecer a la población joven de la ciudad alternativas de ocio saludable, enriquecedor y participativo durante este periodo del año.

Gala de la Calzada ha explicado que esta programación pretende desarrollar acciones que supongan una alternativa enriquecedora al tiempo de ocio de las personas jóvenes, aumentar la oferta de ocio y tiempo libre en la ciudad durante el otoño y favorecer las relaciones interpersonales entre iguales, contribuyendo al desarrollo personal, la adquisición de habilidades sociales y la prevención de la soledad no deseada.

Asimismo, la concejala ha destacado que el programa busca transmitir experiencias y conocimientos de joven a joven, fomentando el emprendimiento y el empleo juvenil, facilitar la participación e integración de jóvenes con necesidades específicas y promover la participación en actividades intergeneracionales.

Gala de la Calzada ha explicado que el programa incluye una propuesta variada de actividades lúdicas, formativas, de encuentro y participación, organizada en diez espacios temáticos, con un total de 16 actividades y 599 plazas. Además, tres de las propuestas dan continuidad a proyectos de larga duración como son el Club de Aventura, el Voluntariado Intergeneracional y el programa AINE, de prevención de la soledad no deseada.

Espacios temáticos

La concejala ha explicado que la programación se estructura en diferentes espacios que agrupan las actividades en función de su temática o tipología.

En el Espacio de Viajes se incluye el viaje a Japan Weekend Madrid, previsto para el 26 de septiembre, así como el viaje a Puy du Fou España, en Toledo, programado para el 19 de diciembre.

El Espacio de Formación contempla un curso presencial de DJ bajo el título ‘Lab: Aprende, crea y lanza tu futuro profesional’, impartido por L.A.S.D.Js, y un curso online de manipulador de alimentos.

El Espacio Intergeneracional incluye el programa de Voluntariado Intergeneracional, que se desarrolla en la Residencia de Mayores Paseo de la Cuba y que contempla actividades como la ‘Pre Feria AB’, la ‘Biblioteca Humana’, intercambios de aprendizajes, un programa de radio con Novaonda, un desfile terrorífico de Halloween, la visita al Chalet Fontecha y un campeonato de parchís y dominó, además del concurso ‘1, 2, 3’.

Dentro de este espacio también se incluyen la ruta nocturna ‘Albacete de Leyenda’ y el programa de radio ‘De Machín a Rosalía’, que se desarrollará en la emisora Nova Onda.

El Espacio AINE, centrado en la prevención de la soledad no deseada, incluye ocho sesiones: tres de fortalecimiento y crecimiento personal impartidas por la psicóloga del Centro Joven, Susana Víllora; dos de habilidades sociales y dinámicas grupales con personal del Centro Joven; dos de cocina con personal externo y una de manualidades también con personal externo.

La programación incluye también un espacio específico dedicado a Halloween, con las actividades ‘Cocina terrorífica’, el 30 de octubre, y ‘Pasaje del Terror’ y ‘Maquillaje de Terror’, ambas el 31 de octubre.

En el apartado de Navidad se incluye el viaje a Puy du Fou España, en Toledo, el 19 de diciembre, así como un taller de cocina de canapés para Nochevieja.

Por su parte, el Club de Aventura desarrollará una programación propia que incluye actividades como ‘Romper el hielo’, un encuentro Dipujoven en La Roda, el Pasaje del Terror, una sesión de teatro, el ‘Cluedo Murdokus’, un voluntariado con AFAEPS, una gymkana de pruebas del Centro Joven, un karaoke y fiesta final y el viaje a Puy du Fou.

Además, el programa contempla la participación en el Encuentro Dipujoven en La Roda, previsto para el 24 de octubre, con transporte, actividades y monitoraje gratuitos patrocinados por la Diputación de Albacete y el Ayuntamiento de La Roda, con temática de Halloween y la participación del Club de Aventura del Centro Joven y otros jóvenes de Albacete.

La programación se completa con diferentes eventos, entre ellos el II Campeonato Nacional de Skate, previsto para el 3 de octubre; la Batalla de Promesas, también el 3 de octubre, con la participación de 25 artistas de música urbana, locales y de fuera de Albacete; y el K-Fest Albacete, organizado por el grupo W.O.N., que se celebrará el 9 de octubre en el Teatro de la Paz.

La concejala de Juventud ha subrayado que el conjunto de esta programación, sin coste añadido para el Ayuntamiento, pretende generar espacios de encuentro y participación para la población joven, promoviendo un ocio activo, saludable e inclusivo, al tiempo que se fomenta la convivencia, el aprendizaje, la creatividad y la participación social.

Las actividades están dirigidas a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 30 años, salvo las propuestas intergeneracionales, en las que también participarán personas mayores de 60 años usuarias del Centro de Autonomía Personal y de las Aulas de Mayores de la Unidad Técnica de Atención a la Dependencia.