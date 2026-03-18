El Aula Igualdad y Género “Lola Martínez” de la UCLM entrega su octavo premio a la mejor investigación

La profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Oviedo, Alba García Torres, ha recogido el premio a la mejor investigación en igualdad y género, por su trabajo: “Persona, tiempo y trabajo: una revisión del tiempo de trabajo y el tiempo de vida desde la teoría feminista”, otorgado por el Aula de Igualdad y Género “Lola Martínez” de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

El VIII Premio de Investigación que promueve el Aula Igualdad y Género “Lola Martínez” de la UCLM, bajo el patrocinio de la empresa albaceteña AJUSA, lo ha recibido esta mañana la profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Oviedo, Alba García Torres, por su obra: “Persona, tiempo y trabajo: una revisión del tiempo de trabajo y el tiempo de vida desde la teoría feminista”.

La investigación premiada analiza críticamente cómo se ha construido el tiempo de trabajo desde la Revolución Industrial, mostrando que el derecho y las políticas públicas han tomado como referencia una figura masculina, asalariada y disponible, que separa rígidamente tiempo de trabajo y tiempo de vida y reduce el tiempo a un recurso productivo sometido a la lógica del mercado y del reloj.

Desde la teoría feminista, la autora evidencia que esta concepción invisibiliza el trabajo de cuidados, mayoritariamente realizado por mujeres, y genera una organización social del tiempo “profundamente desigual, en la que la reducción de jornada o la flexibilidad, tal y como suelen formularse, no alteran la primacía de la productividad ni la división sexual del trabajo”.

Frente a ello, propone un cambio de paradigma: desplazar el centro del análisis desde el empleo remunerado a la totalidad de los tiempos que sostienen la vida (empleo, cuidados, descanso, ocio), situando la sostenibilidad de la vida y la corresponsabilidad en el cuidado como ejes para reinterpretar el derecho del trabajo, el Estado social y las políticas urbanas. “Trabajar menos, en esta clave, no es solo un objetivo clásico del movimiento obrero, sino una pieza de un proyecto más amplio de reorganización social del tiempo que permita vivir mejor, con conciencia de género y de clase, y que solo puede hacerse efectivo mediante la acción decidida de los poderes públicos para garantizar un verdadero derecho a los tiempos en igualdad”.

El reconocimiento ha sido recogido por la profesora premiada de manos del director de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas, Francisco Tierraseca, durante un acto al que ha dado la bienvenida la directora académica de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional, Ana Escribano, y en el que también ha intervenido el decano de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete, Pablo Olivos; y la directora del Aula, María José Romero.