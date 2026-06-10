El Aula ELA-UCLM impulsará la formación, la investigación y la sensibilización sobre esta enfermedad

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, y el presidente de la Asociación ELA CLM-Adelante, David Amores, han suscrito un convenio de colaboración para la creación del Aula ELA-UCLM, una iniciativa que nace con el objetivo de fomentar el conocimiento, la sensibilización y la formación en torno a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades neurodegenerativas desde una perspectiva académica, científica y social.

El acuerdo, suscrito en el Campus de Albacete, contempla este nuevo espacio de cooperación con la idea de acercar la realidad de la ELA al ámbito universitario y a la sociedad, promoviendo la colaboración entre profesionales, estudiantes, personal investigador, familias y personas afectadas. Entre sus objetivos se encuentran la formación de cuidadores, personas con ELA, estudiantes y profesionales en el ámbito de la atención sociosanitaria y de la innovación social; el impulso de actividades divulgativas que contribuyan a mejorar la atención y la calidad de vida de los pacientes y sus familias; la sensibilización sobre las implicaciones humanas de la enfermedad; y el fortalecimiento de la cooperación entre la universidad, el sector sanitario y el tejido asociativo.

La UCLM pondrá en marcha en el presente curso académico esta aula, adscrita a la Facultad de Enfermería de Albacete, con una programación que incluye seminarios, jornadas, cursos y talleres dirigidos a distintos colectivos, así como actividades académicas relacionadas con la atención integral, la innovación tecnológica y la intervención social en el ámbito de la ELA.

Asimismo, el Aula, dirigida por los profesores de la UCLM Eva Galán y Jesús Escudero, impulsará trabajos de fin de grado y de fin de máster y proyectos de investigación aplicada, en colaboración con la asociación firmante, además de convocar un premio al mejor TFG o TFM sobre esta materia y fomentar la realización de prácticas universitarias y estancias formativas.

Entre las iniciativas previstas destaca también la convocatoria de una beca de colaboración de nueve meses de duración y quince horas semanales, destinada a que el estudiante seleccionado participe en las actividades de formación y sensibilización desarrolladas por el Aula, adquiriendo conocimientos especializados y experiencia práctica en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas.

La programación contempla igualmente campañas de sensibilización, conferencias, exposiciones y actos conmemorativos en los distintos campus de la UCLM, así como la elaboración de materiales divulgativos y la creación de espacios de intercambio de experiencias entre profesionales de los ámbitos sanitario, social, académico y asociativo, con el fin de favorecer nuevas iniciativas de investigación, transferencia de conocimiento e innovación social orientadas a mejorar la atención, la calidad de vida y la inclusión de las personas afectadas por ELA.