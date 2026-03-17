'ASINLEWY' formará a farmacéuticos en el reconocimiento de síntomas de la demencia con cuerpos de Lewy

La Asociación Nacional para la Investigación contra la Demencia con Cuerpos de Lewy (ASINLEWY), ha organizado unas jornadas informativas dirigidas a las oficinas de farmacia de la provincia de Albacete, sobre el reconocimiento de síntomas y el manejo de la demencia con cuerpos de Lewy (DCL), que tendrán lugar el día 19 de marzo en el Colegio de Farmacéuticos de Albacete (COFALBA). El objetivo es dotar a los profesionales de farmacia de las herramientas necesarias para reconocer las manifestaciones clínicas de la DCL, como los déficits cognitivos, las alucinaciones visuales, los trastornos del sueño y los síntomas parkinsonianos, para ayudarles en la tarea de orientar y acompañar tanto a los pacientes como a sus cuidadores.

Participación de destacados especialistas

Las sesiones, que podrán seguirse también por streaming, tratarán de fomentar el intercambio de experiencias para mejorar la calidad de vida de pacientes de DCL y sus familiares. Para ello, contarán con la participación de destacados especialistas del servicio de neurología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, expertos en geriatría y gerontología, de farmacia comunitaria y docentes e investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha. El encuentro se llevará a cabo de 16 a 20:00 horas.

La apertura la realizará Pablo Silvestre Molina, presidente de COFALBA y el Dr. Enrique Niza González, presidente de ASINLEWY y profesor de la UCLM. A lo largo de la tarde, se abordarán los diferentes tipos de demencias y los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos actuales. Además, se presentará un nuevo folleto informativo sobre la DCL de la mano de Sergio Salmerón Ríos, presidente de la Sociedad Castellano-Manchega de Geriatría y Gerontología.

Este jueves se llevará a cabo una jornada en la que Enrique Niza expondrá los últimos tratamientos en investigación. Además, la farmacéutica comunitaria Elena Quijano Treviño analizará el rol específico del profesional de farmacia en el manejo de la enfermedad. El cierre de las jornadas correrá a cargo de los presidentes de COFALBA y ASINLEWY que compartirán las conclusiones del encuentro y las propuestas de trabajo conjunto de ambas entidades.