Arranca la Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha en su 30º aniversario

Arranca en Albacete la 30º edición de la Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha´.

Carmen Teresa Olmedo, viceconsejera de Cultura y Deportes, ha puesto de manifiesto el importante papel de un encuentro cultural y lúdico de carácter público, que no solo es único a nivel nacional, sino que ha servido de escaparate a más de 600 compañías en sus treinta años de existencia.

30ª edición de la Feria

Olmedo ha destacado igualmente que la Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha ha recibido en esta edición un total de 408 propuestas, de las que finalmente se han programado 21 espectáculos, con una fuerte presencia regional, ya que nueve compañías son de Castilla-La Mancha, lo que supone más del 40%.

Además, más de un 30% de la programación corresponde a espectáculos de calle y cerca de un 20% a propuestas de títeres y marionetas. La feria contará con la participación de compañías procedentes de ocho comunidades autónomas y se desarrollará en seis espacios escénicos de la ciudad de Albacete, combinando teatros y espacios urbanos.

Asimismo, Carmen Teresa Olmedo ha subrayado que desde 2015 la inversión en la feria asciende a más de 1,6 millones de euros y que toda la programación está alineada con los objetivos de la Agenda 2030, incorporando medidas en materia de igualdad como obras con perspectiva de género, la instalación de un Punto Violeta y acciones de sensibilización.