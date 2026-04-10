Aprobados los Presupuestos 2026 del Ayuntamiento de Albacete

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha calificado de “noticia muy positiva” la aprobación en el día de hoy del Presupuesto Municipal para el año 2026 durante la sesión plenaria que, de manera extraordinaria, se ha celebrado en el Ayuntamiento, ya que permitirá “avanzar, atender a los más necesitados y alcanzar objetivos compartidos del rico tejido asociativo social y económico de Albacete”.

El alcalde ha asegurado que “es un presupuesto expansivo y prudente, ambicioso y responsable, el de una ciudad que crece, aprovecha las oportunidades que llegan de Europa, protege a quien más lo necesita, apuesta por la familia, la vivienda, la igualdad, el empleo, la cultura, la educación y el deporte, así como por la promoción de la ciudad, por Albacete y los albaceteños como nunca antes se había hecho”.

Un presupuesto que supera los 229 millones de euros, un 10 por ciento más que en el ejercicio anterior y que, tal y como ha explicado el alcalde, alcanzará los 278 millones de euros cuando se incorporen los remanentes.

En opinión de Manuel Serrano, el de 2026 es “un presupuesto de una ciudad que mira al futuro con confianza, de crecimiento y de apoyo a quienes más lo necesitan, que habla de personas y de generación de oportunidades”.

El alcalde ha recordado que “somos una de las ciudades con mayor gasto social por habitante”, destacando que este año se dedican 10 euros más por habitante a las políticas sociales, con un presupuesto de 26 millones de euros a servicios sociales, es decir, 13 de cada 100 euros.

Manuel Serrano ha puesto en valor el crecimiento que presenta el Presupuesto para 2026 en igualdad, políticas sociales, atención a la mujer, apoyo a la inmigración, estímulos a la participación, con 50 millones de euros para la cultura, educación y deportes, y otros 45 millones de euros más para el medio ambiente y la sostenibilidad.

En cuanto a vivienda, a pesar de no ser una competencia municipal, el alcalde ha recordado que el Equipo de Gobierno, en estos tres años de mandato, ha invertido en vivienda 27 millones de euros. Además, en relación a las inversiones llevadas a cabo en la ciudad, Manuel Serrano ha destacado que en los últimos tres años el actual Equipo de Gobierno invertido 72 millones de euros, frente a los 60 millones de euros de la Corporación anterior.

Durante su intervención, el alcalde ha felicitado y dado las gracias al concejal de Hacienda, Alberto Reina, así como a los trabajadores municipales implicados más directamente en la elaboración del Presupuesto de este año por hacer posible que se haya podido debatir y aprobar en el día de hoy.

Además, Manuel Serrano ha lamentado los votos en contra de otros grupos políticos a este Presupuesto para 2026, asegurando que “frente a esta negativa, la única ideología de este Equipo de Gobierno se llama Albacete”.