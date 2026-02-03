Aprecu

Aprecu lamenta el fallecimiento de uno de sus cuchilleros más conocidos

Albacete

La Asociación de Profesionales de la Cuchillería de Albacete (Aprecu) ha lamentado profundamente el fallecimiento de su compañero Javier Sáez Igualada, miembro de Aprecu y de la empresa familiar J.J. Cuchillería Industrial Sáez Fernández, tras una larga enfermedad.

En un comunicado, Aprecu destaca su vinculación y compromiso con el sector cuchillero de Albacete, así como su trayectoria profesional y humana, siempre ligada a la tradición y al buen hacer de la cuchillería local.

El entierro tendrá lugar este martes, 3 de febrero, a las 11.15 horas, en el Cementerio Municipal de Albacete. Desde Aprecu trasladan su más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos, acompañándolos en estos momentos de profundo dolor.

