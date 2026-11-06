Algunas viviendas de la Sierra del Segura se geolocalizarán para tratar emergencias

El Grupo de Acción Local Sierra del Segura pretende proteger a las viviendas diseminadas ante posibles catástrofes. Ha puesto en marcha 'La Sierra Segura', un proyecto de autoprotección, seguridad y emergencias que pretende mejorar la atención a la población que reside en pedanías, viviendas aisladas y zonas rurales alejadas de los principales núcleos urbanos. Federico Moreno, presidente de la Gal Sierra del Segura, recalcaba que está dirigido a personas que viven en lugares no muy bien indicados.

El proyecto contempla la creación de un registro de propiedades que permitirá disponer de la ubicación geográfica de cada inmueble mediante tecnología GPS, además de información básica que puede resultar fundamental para agilizar la intervención de los servicios de emergencia.

Para dar a conocer el funcionamiento de sistema y fomentar la inscripción de la población, el Grupo de Acción Local Sierra del Segura y los ayuntamientos de la comarca llevarán a cabo una campaña de difusión.