Alergias al volante: revisar el coche, clave ante el aumento del polen en primavera

Con la llegada de la primavera, suben las temperaturas, los días se alargan y aumenta la concentración de polen en el ambiente. Tras un mes de marzo marcado por las lluvias, la vegetación se encuentra en pleno desarrollo, lo que favorece la presencia de partículas en suspensión y convierte esta época en especialmente sensible para muchos conductores.

En este escenario, el interior del vehículo adquiere especial relevancia. Muchas personas pasan varias horas al día en su coche, por lo que el habitáculo se convierte en un espacio determinante para el confort al volante, especialmente en trayectos largos o en jornadas con altos niveles de polen.

Claves para mejorar el confort al volante en primavera

1. Revisa el filtro de habitáculo

El filtro antipolen es un elemento clave del sistema de ventilación, ya que retiene partículas como polvo, polen y otros contaminantes antes de que accedan al interior del vehículo.

Un filtro saturado pierde eficacia, por lo que se recomienda sustituirlo al menos una vez al año. Además, los filtros de carbón activo o de alta eficiencia optimizan el rendimiento del sistema y, gracias a su elevada capacidad de filtrado, están especialmente recomendados para personas con problemas de alergias.

2. Mantén en buen estado el sistema de climatización

El sistema de aire acondicionado influye directamente en el confort dentro del vehículo. Un correcto mantenimiento ayuda a evitar la acumulación de humedad y garantiza su correcto funcionamiento. Los fabricantes recomiendan realizar revisiones periódicas —aproximadamente cada dos años— para prevenir averías y mantener un rendimiento óptimo.

3. Controla la entrada de aire exterior

En días con alta concentración de polen, limitar la entrada de aire exterior y utilizar la función de recirculación de forma puntual puede ayudar a mantener un entorno interior más confortable. Es recomendable alternar su uso para evitar la acumulación de humedad.

4. Ajusta la temperatura del habitáculo

Mantener una temperatura estable, entre 20 ºC y 22 ºC, contribuye a mejorar la sensación de confort durante la conducción, especialmente en desplazamientos prolongados.

5. Prioriza la conducción segura

Si las molestias aumentan durante el trayecto, es recomendable realizar una pausa antes de continuar. Además, el uso de gafas de sol puede ayudar a reducir las molestias provocadas por factores externos durante la conducción.

Además del mantenimiento técnico, cuidar el ambiente interior del vehículo es clave para mejorar el confort durante la conducción.

Con la llegada de la primavera y el aumento de desplazamientos en periodos como Semana Santa, preparar el vehículo se convierte en una tarea esencial. según Midas. Revisar su estado no solo permite evitar posibles averías, sino que también contribuye a mejorar la seguridad y el confort durante la conducción, especialmente en un contexto marcado por la presencia de alérgenos.