Albacete sacará más licencias de taxi

El concejal delegado de Consenso, Espacios de Acuerdo y Tolerancia, Francisco Navarro, puso en valor la celebración del próximo examen para la obtención del permiso local de conducción de vehículos adscritos a licencias de autotaxi, que tendrá lugar el próximo 1 de julio, a las 10:30 horas, en las dependencias de la Policía Local de Albacete. El concejal afirmó que de este modo se pone de manifestó que el equipo de Gobierno continúa concentrando sus esfuerzos en la mejora del servicio del taxi a través de una nueva convocatoria de examen que favorecerá la incorporación de conductores al sector.

Concurrirán 35 candidatos

Francisco Navarro explicó que esta convocatoria se llevará a cabo una vez aprobado el listado definitivo de personas admitidas y excluidas tras el plazo concedido para la subsanación de deficiencias en las solicitudes presentadas y revisada toda la documentación aportada por los aspirantes, señalando que serán 35 personas las que concurrirán a esta prueba. El edil popular remarcó la importancia de seguir impulsando medidas que permitan fortalecer y garantizar la continuidad de un servicio esencial para la movilidad de los albaceteños, al tiempo que ha reiterado el compromiso del Equipo de Gobierno municipal con el sector del taxi.

En este sentido, Navarro recordó que se trata del tercer examen convocado desde el inicio de la actual Corporación en respuesta a una de las principales soluciones planteadas por la Asociación de Autotaxi de Albacete para recuperar la calidad del servicio. Estas convocatorias contribuyen a facilitar la incorporación de nuevos conductores al sector, permitiendo a los titulares de las licencias disponer de profesionales cualificados para reforzar el servicio. Agradeció la colaboración de todos los servicios municipales implicados en la organización de esta prueba, asegurando que el Ayuntamiento continuará trabajando de la mano de los profesionales del taxi para garantizar un servicio de taxi eficaz, cercano y de calidad a todos los ciudadanos.