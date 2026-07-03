Albacete se prepara para un julio de pura adrenalina con dos Escape Room Zombies

La provincia de Albacete será el escenario de dos de las experiencias de ocio más originales y participativas del verano. Los municipios de Chinchilla de Monte-Aragón, el 11 de julio, y La Roda, el 18 de julio, acogerán sendos 'Escape Room Zombies' que convertirán sus calles en el escenario de una gran aventura nocturna. Esta actividad, que combina teatro inmersivo, juego de estrategia, pruebas de ingenio y acción en vivo, permite a los participantes convertirse en protagonistas de una historia de supervivencia. Durante varias horas, los jugadores deberán recorrer distintos puntos de la localidad resolviendo enigmas, cumpliendo misiones y evitando ser capturados por los zombis que forman parte de la trama.

Entorno 0,0 alcohol

El crecimiento de este tipo de eventos ha sido notable en los últimos años. Lo que comenzó como una propuesta innovadora para los aficionados a los juegos de escape se ha convertido en un fenómeno que atrae a participantes de todas las edades, desde grupos de amigos hasta familias completas que buscan vivir una experiencia diferente, se trata de una alternativa de ocio saludable y responsable, ya que el evento se desarrolla en un entorno 0,0 alcohol, centrando toda la diversión en la aventura, la interacción social y el trabajo en equipo. La clave de su éxito reside en la capacidad de hacer sentir a cada participante dentro de una auténtica película. La tensión de escapar de los zombis, la emoción de descubrir pistas y la satisfacción de superar desafíos convierten cada edición en una experiencia única.

Quienes ya han participado destacan el carácter adictivo de la actividad. De hecho, es habitual que muchos jugadores repitan en diferentes localidades para enfrentarse a nuevas historias y desafíos. No en vano, entre los aficionados a este tipo de eventos existe una frase que se repite con frecuencia: “quien juega una vez, acaba repitiendo”.

Con las citas de Chinchilla y La Roda, el mes de julio promete dos noches llenas de misterio, adrenalina y diversión en la provincia de Albacete, consolidando a los Escape Room Zombies como una de las propuestas de ocio alternativo con mayor crecimiento y aceptación entre el público.