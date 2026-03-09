Albacete celebrará el 'V Centenario de las bodas del emperador Carlos con Isabel de Portugal'

Nuestra capital albergará los actos conmemorativos del V Centenario de las bodas de Carlos V con Isabel de Portugal, organizados por el Ayuntamiento con la Junta de Comunidades, y que consistirán en una gran exposición en el Museo Municipal, un ciclo de conferencias, una dramatización de la toma de posesión de la villa por parte de la emperatriz, un concierto de música renacentista e incluso una exhibición de esgrima.

Acompañado del consejero de Educación y Cultura, Amador Pastor, y la directora del Archivo Provincial, Elvira Valero de la Rosa, el alcalde, Manuel Serrano, desgranó el programa de una celebración “que conmemora los 500 años del matrimonio entre Isabel de Portugal y Carlos V, que tuvo lugar el 11 de marzo de 1526 en Sevilla y que para Albacete fue un hito, una de esas derivadas que cambian la historia de una ciudad: el rey y emperador regaló a Doña Isabel, entre otras cosas, los señoríos y las rentas de la villa de Albacete, sustrayéndolos al Marqués de Villena, con mejoras para toda la sociedad local”.

Cambio de jurisdicción

El alcalde señaló que “los 4.500 albaceteños de entonces recibieron el cambio de jurisdicción con festejos, música y toros. Nosotros lo recordamos hoy con el orgullo de reivindicar nuestras raíces, porque todo lo que le ha sucedido a esta ciudad a lo largo de su historia es lo que nos ha hecho llegar a ser como somos. Recordarlo con orgullo, y también con rigor histórico, es cuestión de justicia, y nos reafirma en nuestra propia identidad”. En el Ayuntamiento “estamos decididos a hacer de la cultura un elemento indispensable para esta ciudad, para su vida diaria y también para su promoción. Por eso apostamos por una programación cultural variada y del más alto nivel, con creadores locales y presencia de citas consagradas. Con teatro, música y circo. Con cine y folklore, con poesía, pintura y fotografía. Y también, por supuesto, con historia, con nuestra historia. La celebración del 650 aniversario del Privilegio de Villazgo nos motivó hace unos meses a desarrollar una serie de actividades: una exposición, precisamente junto a la estatua de Isabel de Portugal en la Plaza de la Constitución, y un ciclo de conferencias que nos permitieron reflexionar sobre nuestra historia. Ahora, seguimos mirando por el retrovisor de nuestra historia, con la efeméride de la Señora de Albacete”.

Serrano destacó que “la época de las bodas que ahora conmemoramos fue importante, porque el proyecto imperial de Carlos V fue el inicio de la idea de Europa, y un antecedente de lo que hoy es la Unión Europea. Y aunque Doña Isabel nunca pisó estas tierras, no fue una señora ausente ni lejana, y dejó una huella imborrable en la ciudad. Ejerció como gobernadora, mediadora de conflictos y protectora de los vecinos. Bajo su mando, Albacete creció, se transformó y empezó a hacerse un hueco, en pacífica competencia con núcleos como Chinchilla o Alcaraz. El siglo XVI confirmó nuestra posición estratégica en la ruta comercial entre Castilla, Valencia y Murcia, con una firme voluntad además de recuperar una feria que sería fundamental para el crecimiento de este cruce de caminos, en la llanura que le dio nombre a la villa”.

La coincidencia del Señorío de Doña Isabel con esa etapa histórica de pujanza local “nos hace valorar su figura y nos anima a conmemorar el aniversario. Y queremos hacerlo con respeto y con rigor, y también con la voluntad de hacer llegar a todos los ciudadanos, de Albacete y de otros lugares, el recuerdo de la efeméride. De hecho, también vamos a suscribir acuerdos con las ciudades de Sevilla, donde se celebró la boda, y Granada, donde viajaron los recién casados. Queremos unir fuerzas con ambas ciudades, de modo que el centenario sea un punto de atracción turística y un elemento de promoción”.