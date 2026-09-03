7 consejos de OCU para ahorrar en ropa y material escolar en la vuelta al cole

Los próximos gastos en vestuario y material escolar que deberán afrontar las familias con hijos convierten septiembre en un mes duro para muchas economías domésticas: hablamos de 500 euros por alumno en zapatos, chándales, polos, pantalones... además de cuadernos, rotuladores y, según se hacen mayores, la tableta o el portátil.

Y eso sin contar otras partidas, como la matrícula, las cuotas del colegio, las extraescolares, el comedor o las cuotas de AMPA, que sumadas a las anteriores alcanzan los 2.000 euros al año por alumno, de media. No obstante, existen formas de ahorrar, asegura OCU.

1. Hacer una lista con lo que ya se tiene en casa. Si la mochila o el estuche siguen en buen estado, no es necesario volver a comprarlos. Y además se reduce el impacto sobre el medio ambiente.

2. Adelantar las compras: ahora hay más disponibilidad y empiezan las ofertas. Pero sin volverse loco: olvidar la promoción de 10 carpetas si solo necesita 3. Y priorizar las tiendas físicas para probar sin equivocarse.

3. Salir de compras sin los hjjos, salvo para probar la ropa. Da igual la edad, es probable que se encaprichen con artículos de marca o que incluyan sus personajes favoritos, por lo general bastante más caros.

4. El consumo colaborativo es otra forma de ahorro (y reduce el impacto sobre el medio ambiente). Existen iniciativas de intercambio de ropa y material escolar usado entre padres y asociaciones escolares.

5. Consultar los programas de libros gratuitos en préstamo que ofrecen las comunidades autónomas a través de los colegios. Aunque suele ser necesario solicitarlo con varios meses de antelación.

6. Para las lecturas recomendadas, la opción más económica siempre será la biblioteca. Pero pregunte también en el AMPA: a veces gestionan el préstamo o la venta rebajada de libros ya usados por otros alumnos.

7. Si su hijo va a necesitar una tableta o un ordenador portátil, compare modelos y precios en distintos comercios. Una misma marca puede costar hasta 150 euros menos en función de la tienda.

La vuelta al cole también es un buen momento para recuperar buenos hábitos en la alimentación de los hijos. Para el recreo o la merienda evite la bollería industrial y las bebidas edulcoradas y sustitúyalas por fruta, frutos secos, leche y bocadillos caseros con pan integral... Es mucho más saludable y no resulta necesariamente más caro.