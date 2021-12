Entre 10 y 15 casos de sida diagnosticados al año en Albacete

En la actualidad, hay medicamentos para combatirla que ayudan a las personas seropositivas a tener una vida larga y saludable y prevenir la transmisión del virus, y además, existen métodos eficaces de prevención de dicha infección, incluso profilaxis preexposición (PrEP) y profilaxis posexposición (PEP). En la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Servicio de Medicina Interna de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, que coordina la doctora Elisa Martínez Alfaro, hay en la actualidad 339 pacientes en seguimiento activo de los que el 74 por ciento son varones y 26 por ciento mujeres. En el últimos cinco años en Albacete, se han diagnosticado una media anual de entre 10 y 15 personas, siendo la vía de transmisión ha sido sexual en todos los pacientes.

Desde la Unidad de Infecciosas de la GAI de Albacete, se ha alcanzado el objetivo de ONUSIDA de los tres 90, es decir: 90% diagnosticados, 90% Asistidos y 90% con buen control virológico. La población de Albacete está bien asistida y bien controlada. El tratamiento en la actualidad consiste en una o dos pastillas diarias, administradas en una sola toma en la mayoría de los casos, prácticamente sin efectos secundarios y con una excelente calidad de vida para los pacientes, incluso se está desarrollando un tratamiento intramuscular para administrar cada 2 meses. La única limitación que presenta la enfermedad en la actualidad es la estigmatización que siguen teniendo las personas que viven con el VIH y que les impide hablar abiertamente de su enfermedad en determinados entornos laborales, sociales y a veces familiares. En cuanto a la prevención es imprescindible evitar las relaciones sexuales sin protección

PROTECCIÓN ANTE EL VIH

La mejor protección la ofrece el preservativo que previene no solo de la infección por VIH, sino también de otras enfermedades de transmisión sexual como Sifilis, Gonorrea, etc. Para los pacientes que no utilizan preservativo hay disponible una profilaxis Pre-exposición, que consiste en la toma de un fármaco preventivo que, si bien previene del VIH, no protege frente al resto de enfermedades de transmisión sexual. Otra manera de prevenir la enfermedad es con el tratamiento de todas las personas infectadas por VIH ya que los pacientes tratados y con carga viral indetectable son intransmisibles. Para ello es necesario que todos los pacientes infectados estén diagnosticados y ante cualquier posible relación de riesgo es aconsejable acudir a su Médico de Atención Primaria para la realización de la prueba del VIH.

10º BARÓMETRO DE CONTROL "LOS JÓVENES Y EL SEXO"

En lo días previos a la celebración de esta Jornada, se ha hecho público el último Barómetro que pregunta sobre las relaciones sexuales entre jóvenes, según el cual, el conocimiento en materia de educación sexual y prevención parece ir calando cada vez más en los jóvenes, pues el 90% de los españoles ya utilizan distintos métodos de protección durante las relaciones sexuales. En cuanto al preservativo, el método de doble barrera clave para evitar el contagio de ETS, el 62,1% de los encuestados ya asegura utilizarlo siempre en sus relaciones sexuales y el 28,4% casi siempre. Además, el 48% de los encuestados asegura que no tiene ningún tipo de reparo a la hora de comprarlos.

No obstante, la labor de concienciación no ha terminado: aunque se trata de una minoría, un 12,2% de los jóvenes afirman utilizar la “marcha atrás” como “método de protección”: Esta técnica no es efectiva para evitar ni los embarazos no deseados, ni la infección por enfermedades de transmisión sexual, y aunque también se trata de un porcentaje relativamente pequeño, sigue siendo preocupante que un 23,9% de los jóvenes españoles admitan desconocer el estado de salud sexual de la persona con la que se acuestan.

Por otro lado, también se suma a la conmemoración de este día Cruz Roja que, desde su apartado de Juventud, se lanza la campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual ‘No es por ti, es por mí. No hay excusas. Usa protección en tus relaciones’, una nueva acción de sensibilización de la Organización que recuerda que el VIH y el sida se ha llevado la vida de más de 36,3 millones de personas, y en torno a 79,3 millones han contraído la infección del VIH, “queremos no sólo reducir la incidencia de esta pandemia, sino también empoderar a la mujer en la toma de decisiones en las relaciones sexuales”, destaca, Carmen Martín, directora de Salud de Cruz Roja.

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE CRUZ ROJA

Coincidiendo con el 1 de diciembre, Cruz Roja quiere recordar la existencia del servicio Info-Prevención VIH/ITS/TBC, que “aporta dinamismo, interactividad, y, sobre todo, más cercanía a las personas”

Consta de un teléfono gratuito, confidencial y anónimo (900 111 000), los 7 días de la semana siendo su horario de lunes a viernes de 9.00 a 20.00 horas, y sábados y domingos de 9.00 a 15.00 horas.

Entre las consultas más realizadas a este servicio se encuentran la resolución de dudas tras haber practicado relaciones sexuales de riesgo, sintomatologías, pruebas y periodo ventana, y tratamientos.

ACTIVIDADES PREVISTAS EN ALBACETE

Se va a instalar una mesa informativa para sensibilizar sobre prevención de VIH/ SIDA con motivo de la campaña de la lucha contra el VIH/SIDA. Se realizará asimismo reparto de material de campaña como preservativos masculinos y femeninos, lubricantes y folletos entre las 11:00 y las 13:00 en la UCLM Campus de Albacete, Plaza de la Universidad junto al Paraninfo Universitario.

También participarán en la Mesa redonda “Infórmate, es tu derecho. Deconstruir la desinformación sobre VIH/SIDA”, organizada por Quórum+, por la diversidad sexual; y con la colaboración de Pereira&Cuenca, Cruz Roja Juventud, Centro Joven de Albacete y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Albacete. Intervendrán Serezade Calahorra, Emma Pereira, Jorge Suay, Mar García, y Guadalupe Rubio, para hablar y debatir sobre mitos, teorías negacionistas, prevención y atención, afrontamiento del diagnóstico y sensibilización sobre prevención. Tendrá lugar de manera presencial en el Centro Joven de Albacete, planta 2, aula 2 (C/Collado Piña, 14), el miércoles 1 de diciembre , de 17:30 a 19:00, pudiendo acudir toda la gente interesada.