El Antorchas 2027 calienta motores con la primera venta de abonos

Este martes, y tan solo por 24 horas, el Festival Antorchas abre la venta de abonos para la próxima edición que tendrá lugar del 17 al 19 de junio de 2027, en el Recinto Ferial.

Así lo ha hecho publico la organización quién ya prepara la sexta edición. Un cartel que seguro estará a la altura de las últimas ediciones como la recientemente pasada que ha recibido a más de 26.000 personas.

V edición Festival Antorchas 2026

Rigoberta Bandini, Carolina Durante y La M.O.D.A. lideraron un cartel de este 2026

El Festival Antorchas ha despedido oficialmente su esperada quinta edición consagrándose como uno de los grandes referentes culturales del país. El evento musical y culinario ha cerrado sus puertas logrando un éxito rotundo de convocatoria al reunir a un total de 26.000 personas en el emblemático Recinto Ferial y el Museo de la Cuchillería de la capital manchega. Con un ritmo de venta vertiginoso que terminó por agotar todos los abonos y entradas de día disponibles, el festival revalida su condición de cita imprescindible en el calendario nacional.

La Gastroexperience volvió a convertirse en uno de los grandes momentos del festival. Celebrada en el incomparable marco del Museo Municipal de la Cuchillería, reunió a los restaurantes con estrella Michelin de la provincia, Maralba, Ababol y OBA, en una propuesta exclusiva que puso en valor el talento culinario albaceteño, el producto de proximidad y la capacidad de la provincia para generar experiencias gastronómicas de primer nivel, en esta ocasión rodeados de obras de cuchillería, el emblema indudable de esta tierra. Una experiencia con un broche de cierre espectacular, a cargo de la repostera ciudalrealeña Rocío Arroyo, que presentó una original propuesta que difícilmente olvidarán los participantes.

El XXXVII Concurso de Música Moderna Memorial Alberto Cano este año fue para el grupo albacetense Reino Polar. El segundo premio fue para 85 Jam y el tercero para Ondas Que Lo Inundan Todo.

También se otorgó un premio a la mejor canción, para El turista Imaginario de Indiego, y al mejor músico, para Mario Morell, de Kilara.