María José Llata-Carrera, candidata al VIII Premio Mujer Cantabria

LEER MÁS Estas son las candidatas al VIII Premio Mujer Cantabria

La peluquera María José Llata-Carrera se ha convertido hoy en candidata al Premio Mujer Cantabria. Desde su salón de Bezana, sus clientes la califican como “una trabajadora incansable” y “siempre abierta a nuevas experiencias”.

Además, es colaboradora de organizaciones como Tijeras Solidarias, Cáritas o Cortando con el Cáncer.

VIII Premio Mujer Cantabria

Onda Cero convoca una nueva edición del Premio Mujer Cantabria. Un galardón que pretende reconocer la labor de una mujer cántabra, o vinculada a Cantabria, por su labor profesional o por su faceta personal. Las candidaturas ya se pueden enviar al correo electrónico cantabria@ondacero.es, donde se deberá poner el nombre de la mujer que se pretende nominar y los motivos para hacerlo.

A este galardón (dotado de un cheque de 3.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Onda Cero Cantabria han propuesto a centenares de candidatas a lo largo de estos últimos siete años. Mujeres de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos.

El VIII Premio Mujer Cantabria cuenta con el patrocinio del Banco Santander, EDP, Dermatología Integral Elena Arnal, Universidad Europea del Atlántico, Vida Recoletas Salud, Auto Palas, Supermercados Lupa, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria.