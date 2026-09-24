Vanesa López, candidata al VIII Premio Mujer Cantabria

La supervisora de enfermería del servicio de Digestivo de Valdecilla, Vanesa López, explica cómo llegó a un servicio del que ha acabado siendo una parte fundamental del servicio.

Vanesa López cuenta, durante una entrevista en ‘Más de Uno Cantabria’, que “cuando acabas la carrera y todo, pues vas dando vueltas por múltiples sitios y recaí en una sustitución hace muchos años aquí. Una sustitución que en el inicio fue dura porque yo venía de trabajar en el mundo rural, en atención primaria, pero fui cogiéndole el gustillo y bueno, pues años después, sin yo pensarlo, pues acabé trabajando primero aquí como enfermera asistencial y desde hace cuatro años como supervisora”.

VIII Premio Mujer Cantabria

Onda Cero convoca una nueva edición del Premio Mujer Cantabria. Un galardón que pretende reconocer la labor de una mujer cántabra, o vinculada a Cantabria, por su labor profesional o por su faceta personal. Las candidaturas ya se pueden enviar al correo electrónico cantabria@ondacero.es, donde se deberá poner el nombre de la mujer que se pretende nominar y los motivos para hacerlo.

A este galardón (dotado de un cheque de 3.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Onda Cero Cantabria han propuesto a centenares de candidatas a lo largo de estos últimos siete años. Mujeres de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos.

El VIII Premio Mujer Cantabria cuenta con el patrocinio del Banco Santander, EDP, Dermatología Integral Elena Arnal, Universidad Europea del Atlántico, Vida Recoletas Salud, Auto Palas, Supermercados Lupa, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria.