Carlota Rey, candidata al VIII Premio Mujer Cantabria

Carlota Rey es una deportista que en el año 2017 decidió crear el Club Deportivo Básico Santander Hockey Plus. Un equipo con el que Carlota ha pretendido dar visibilidad deportiva a jóvenes discapacitados en un club que es único en Cantabria.

Esta deportista se ha convertido en candidata al VIII Premio Mujer Cantabria con un club que fomenta, a través del hockey hierba y otros deportes, la inclusión a través de la actividad deportiva "como los entrenamientos, viajes o torneos que generan en este colectivo una ilusión que era impensable para ellos".

VIII Premio Mujer Cantabria

Onda Cero convoca una nueva edición del Premio Mujer Cantabria. Un galardón que pretende reconocer la labor de una mujer cántabra, o vinculada a Cantabria, por su labor profesional o por su faceta personal. Las candidaturas ya se pueden enviar al correo electrónico cantabria@ondacero.es, donde se deberá poner el nombre de la mujer que se pretende nominar y los motivos para hacerlo.

A este galardón (dotado de un cheque de 2.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Onda Cero Cantabria han propuesto a centenares de candidatas a lo largo de estos últimos siete años. Mujeres de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos.

El VIII Premio Mujer Cantabria cuenta con el patrocinio del Banco Santander, EDP, Dermatología Integral Elena Arnal, Universidad Europea del Atlántico, Vida Recoletas Salud, Auto Palas, Supermercados Lupa, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria.