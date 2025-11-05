Ana Fernández Laviada, candidata al VII Premio Mujer Cantabria

La profesora de la Universidad de Cantabria, Ana Fernández Laviada, se ha convertido hoy en candidata al Premio Mujer Cantabria. Comprometida con el emprendimiento social, con especialización en Contabilidad Financiera. Preside el Observatorio del Emprendimiento de España.

La profesora Fernández Laviada cree que a Cantabria la hace falta espíritu emprendedor y de iniciativa para poder conseguir una buena posición económica.

VII Premio Mujer Cantabria

El galardón que pretende reconocer la labor de una mujer cántabra, o vinculada a Cantabria, por su labor profesional o por su faceta personal. Las candidaturas ya se pueden enviar al correo electrónico cantabria@ondacero.es, donde se deberá poner el nombre de la mujer que se pretende nominar y los motivos para hacerlo.

A este galardón (dotado de un cheque de 2.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Onda Cero Cantabria han propuesto a centenares de candidatas a lo largo de estos últimos seis años. Mujeres de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos.

El VII Premio Mujer Cantabria cuenta con el patrocinio del Banco Santander, EDP, Dermatología Integral Elena Arnal, Universidad Europea del Atlántico, Vida Medicina Reproductiva, Autopalas, Supermercados Lupa, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria.