Vecinos de Castro organizan una concentración el domingo ante el anuncio del centro de menores migrantes

LEER MÁS El Gobierno de Cantabria abrirá un nuevo centro de menores no acompañados en Castro Urdiales

Vecinos de Castro Urdiales, agrupados bajo la plataforma denominada 'Patrullas Castro', han convocado una concentración para este domingo, 1 de marzo, tras conocerse esta semana la próxima apertura de un centro de acogida de menores migrantes en el municipio.

La cita, convocada a través de las redes sociales, será a las 12.00 horas en la plaza del Ayuntamiento.

En paralelo, los vecinos han iniciado una recogida de firmas en change.org para reclamar "transparencia y participación" y una consulta pública para la puesta en marcha de un recurso de este tipo, que advierten que "no solo tiene impacto en los servicios municipales, la seguridad o los recursos públicos, sino también en la convivencia y el equilibrio cultural de nuestro municipio".

Esta iniciativa ha recabado más de 2.500 firmas en apenas dos días, ya que fue el miércoles cuando la alcaldesa, Susana Herrán (PSOE), anunció que el Gobierno de Cantabria (PP) abriría el centro en el municipio y ofreció colaboración por parte del Ayuntamiento.

La noticia llega menos de un mes después del anuncio de la implantación del hogar de acogida de menores que ya está en funcionamiento en Cartes, dado a conocer también por la alcaldesa, la socialista Lorena Cueto, y que generó rechazo y protestas por parte de los vecinos.

Además, la regidora manifestó que la vivienda no cumplía las condiciones para alojar a 18 personas como se pretendía y emitió una orden para paralizar la actividad, que quedó suspendida cautelarmente por la Jjsticia.

Sin embargo, la diferencia de actitud entre alcaldesas no ha evitado que se genere de nuevo el rechazo de los vecinos en Castro Urdiales. En el texto que acompaña a la recogida de firmas, éstos se muestran "profundamente frustrados" por cómo se está gestionando el proyecto, respecto al que han pedido "respeto, información clara y la oportunidad de decidir sobre su propio futuro".

En su opinión, "se está actuando sin transparencia y sin contar con los vecinos". "Nos hemos enterado sin información clara, sin reuniones públicas y sin posibilidad de participar en una decisión que afectará directamente a nuestro día a día", han sentenciado, exigiendo una explicación pública, estudios de impacto y una consulta vecinal antes de seguir adelante.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), pidió ayer "prudencia y discreción" respecto a la apertura de estos centros para que el clima vecinal vivido en Cartes no se volviera a repetir. "No podemos salir todos los días a decir dónde se coloca un recurso", dijo, lamentando que "no faltará quien trate de prender la mecha para encender otro fuego".

Por el contrario, el delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSOE, Pedro Casares, defendió que "es mejor" anunciar el municipio donde se habilita un centro de acogida "con total normalidad", pero sin "desvelar el punto concreto" de ubicación.