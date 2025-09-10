Visionando imágenes de grabaciones en la zona

Tratan de identificar la matrícula del vehículo que atropelló a un hombre y se fugó en Torrelavega

Los agentes confían en averiguar "en breve" cuál fue el turismo implicado

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Calle José María de Pereda en Torrelavega
Calle José María de Pereda en Torrelavega | Google Maps

La Policía Local de Torrelavega trata de identificar la matrícula del vehículo que el que el pasado viernes por la noche atropelló a un hombre y cuyo conductor se dio a la fuga.

Los agentes confían en averiguar "en breve" cuál fue el turismo implicado y, para ello, están visionando imágenes de grabaciones en la zona donde se produjo el accidente.

Tuvo lugar minutos después de las 22.00 horas en el cruce entre las calles José María de Pereda y Pablo Garnica y el peatón arrollado resultó herido grave. Sufrió un golpe en la cabeza y fue trasladado al Hospital Valdecilla.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Pérez Noriega, ha indicado que los agentes investigan lo ocurrido y tratan de identificar la matrícula para localizar el vehículo, de color oscuro -probablemente negro- y dar así con la persona que lo conducía.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer