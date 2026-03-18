Cortes de tráfico

Torrelavega corta hoy el tráfico en torno a la rotonda de Sniace por la obra de la vía auxiliar

Todos los desvíos estarán convenientemente señalizados sobre el terreno para facilitar la circulación y minimizar las afecciones

Europa Press

Santander |

Corte de tráfico por la obra de la vía auxiliar
Torrelavega corta hoy el tráfico en torno a la rotonda de Sniace por la obra de la vía auxiliar | Ayuntamiento de Torrelavega

El tráfico se cortará este miércoles en el entorno de la rotondas de Sniace y Aspla, en Torrelavega, por las obras de la vía auxiliar del soterramiento, en concreto para la retirada de maquinaria pesada.

El corte se prolongará desde las 6.00 hasta las 18.00 horas, y concretamente afectará a la Avenida Antonio Bartolomé Suárez en el tramo comprendido entre glorietas, desde la de la Habana Vieja hasta la de acceso a Armando Álvarez, así como la pasarela hacia Sniace.

Todos los desvíos estarán convenientemente señalizados sobre el terreno para facilitar la circulación y minimizar las afecciones, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

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