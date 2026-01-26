Suspendida la circulación ferroviaria entre Cabezón de la Sal y Llanes y de Orejo y Carranza

Condiciones meteorológicas adversas han obligado a suspender esta mañana la línea Oviedo-Santander, entre Llanes y El Berrón, en territorio astur, y ya en Cantabria desde Cabezón de la Sal y Llanes, y también está interrumpida la de ancho métrico Santander-Bilbao entre Orejo (Marina de Cudeyo) y Carranza, según informa Adif.

Estas afecciones que afectan a Cantabria se suman a otras registradas en otros puntos del país en la circulación ferroviaria en este inicio de jornada y también durante el fin de semana.

Además, este domingo, un tren que cubría la línea de ancho métrico Santander-Oviedo golpeó un poste de madera entre San Vicente de la Barquera y Unquera, sin que se registraran daños personales.

El tren pudo continuar hasta Unquera, donde el servicio quedó suprimido y los viajeros fueron conducidos por carretera hasta su destino.

También este domingo quedó suspendida la circulación entre Guarnizo y Renedo por unas ramas de árbol apoyadas en la catenaria, lo que afectó a trenes de larga y media distancia y a cercanías de la línea C1 (Santander/Reinosa) que estuvieron detenidos en las estaciones.

Carrreteras afectadas por la nieve

Los puertos de Lunada (CA-643), La Sía (CA-665), Palombera (CA-280) y Estacas de Trueba (CA-631) y la carretera de acceso a la Estación de esquí y montaña Alto Campoo (CA-183) tienen restringidos sus tráficos únicamente a vehículos con cadenas por la presencia de nieve y/o hielo.

Estas vías de la red secundaria de Cantabria tienen afectados ambos sentidos de los siguientes tramos: del 5 al 8,3 en La Sía; del 10 al 42,5 en Palombera; del 9 al 14 en Estacas de Trueba; del 8 al 14 en Lunada y del 13 al 23,4 en Alto Campoo.

Además, están cerrados al tráfico el acceso al Collado de Llesba, en la CA-893, y el acceso al Mirado de la Fuente del Chivo, en la CA-916.

Frío y viento

Este lunes, la temperatura más baja de Cantabria se ha registrado en Cabaña Verónica, en el Parque Nacional de Picos de Europa, donde se han alcanzado los -5,8 grados, que es la quinta más baja de todo el país.

El resto de mínimas en la región, todas bajo cero, se han anotado en Reinosa (-2,4); Polientes (-2) y Cubillo de Ebro (-1,9), ambas en Valderredible, y Alto Campoo (-1,6).

Por su parte, la racha de viento más fuerte, de 72 kilómetros por hora, se ha registrado en Castro Urdiales. En Santander se han alcanzado los 69 km/h, en el aeropuerto los 61 km/h, en Cabaña Verónica los 58 km/h y en Tresviso los 54.