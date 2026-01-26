Cantabria volverá a estar esta tarde y noche en aviso por viento

LEER MÁS Suspendida la circulación ferroviaria entre Cabezón de la Sal y Llanes y de Orejo y Carranza

Cantabria volverá a estar esta tarde y durante la próxima madrugada en aviso amarillo (peligro bajo) por viento, del sur y suroeste, que puede alcanzar rachas máximas de 90 kilómetros por hora, principalmente en zonas altas.

En concreto, la alerta se activará a las 19.00 horas en Liébana, el centro de la región, el Valle de Villaverde y Cantabria del Ebro, y se prolongará hasta las 6.00 horas de este martes.

Además, el litoral cántabro permanece hasta las 15.00 horas de este lunes en aviso amarillo por fenómenos costeros adversos, con mar combinada del noroeste de 4 o 5 metros, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.