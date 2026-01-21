Se busca al alcalde pedáneo de Gornazo, desaparecido desde el pasado jueves

La Guardia Civil está investigando la desaparición del alcalde pedáneo de la localidad de Gornazo, en el municipio de Miengo, si bien, en principio, parece que se trata de un acto voluntario, han indicado a Europa Press fuentes de este Cuerpo.

El pedáneo, José Manuel Real, de 54 años, desapareció el pasado jueves 15 en Torrelavega y tanto el Ayuntamiento de Miengo como SOS Desparecidos han pedido colaboración para localizarlo.

En concreto, el Consistorio solicita la ayuda de los vecinos para encontrar a Real e indica en sus redes sociales que "cualquier información que pueda resultar de interés será de gran ayuda".

En este sentido, los datos pueden comunicarse al Ayuntamiento en el teléfono 600 402 098, a la Guardia Civil o a la Policía Nacional.

"Esperamos y deseamos que José Manuel regrese pronto. Agradecemos profundamente la prudencia, el respeto y la colaboración de tod@s en estos momentos. Gracias por vuestra ayuda", concluye.

José Manuel Real es de complexión media y tiene ojos castaños. En el momento de su desaparición vestía pantalón vaquero, cazadora oscura y zapatos marrones.