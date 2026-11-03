Suben a ocho los investigados por la tragedia de El Bocal

La titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que investiga el accidente de El Bocal en el que fallecieron seis personas y una resultó herida de gravedad tras ceder una pasarela de la senda costera, ha citado a declarar el próximo 20 de noviembre en calidad de investigado al jefe de obra de DRAGADOS, la empresa contratista que ejecutó el proyecto.

En un auto hoy dado a conocer, la magistrada acuerda iniciar la acción penal contra el jefe de obra de la contratista a raíz de las declaraciones prestadas en la causa por el también investigado representante legal de DRAGADOS, en septiembre pasado, y por el jefe de grupo y la responsable de calidad de la misma entidad, que testificaron ante la instructora el pasado viernes.

Señala la resolución que está justificada su citación como investigado “al concurrir en su persona, presuntamente, indicios de comisión del ilícito penal objeto de investigación en la presente causa”.

En concreto, “debe responder en su condición de jefe de obra de la entidad DRAGADOS en relación con el actuar supuestamente negligente desplegado a la hora de ejecutar la indicada pasarela de forma distinta a lo proyectado”.

A juicio de la instructora, tal hecho supuestamente conllevó “una merma en la robustez de la estructura de la pasarela siniestrada que, en principio, sí pudo tener incidencia en el resultado final”.

La magistrada explica que el hecho de que el jefe de obra de DRAGADOS haya declarado en la causa como testigo-perito “no constituye obstáculo para que, como consecuencia del resultado de las diligencias de investigación y la aparición de nuevos elementos indiciarios, pueda pasar a ostentar la condición procesal de investigado”.

En este sentido, explica que su declaración testifical se produjo antes de que aparecieran los indicios que justifican ahora iniciar la acción penal.

Él compareció en junio y fue un mes después cuando, a la vista de las conclusiones de los peritos sobre el modo de ejecución de la pasarela, se acordó dirigir la acción penal contra el representante de la contratista.

Tras la declaración de este y de otros dos trabajadores de DRAGADOS, la magistrada decide ahora investigar a la persona de la contratista que estuvo al frente de la obra de la senda costera, pues es “quien previsiblemente ostenta una posición de garante respecto de la correcta ejecución material de la pasarela siniestrada”.

Y es que en su condición “debió advertir las desviaciones técnicas relevantes respecto a lo así proyectado, promover su corrección y poner en conocimiento de la dirección facultativa las modificaciones que pudieran afectar a la estructura de la pasarela”.

“La eventual relevancia penal de su actuación ha de examinarse tanto desde la perspectiva de una posible intervención activa en la ejecución, autorizando o aceptando una solución constructiva distinta a la diseñada, como desde la posible omisión de los deberes de vigilancia, advertencia y actuación que le eran exigibles, valorando sus funciones o competencias”, concluye la magistrada.

La instrucción por el accidente de El Bocal arrancó el 3 de marzo de este año, cuando seis personas fallecieron y otra resultó herida de gravedad al romperse la pasarela en la que se encontraban, en la senda costera de Santander.

Desde entonces, la magistrada ha practicado diligencias tendentes a esclarecer los hechos y ha iniciado la acción penal frente a ocho personas: la gestora del 112 que atendió la llamada de un vecino el día anterior avisando del estado de la pasarela; la agente de la policía local que recibió el aviso de la anterior; el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria y director facultativo de la obra de la senda costera; los dos funcionarios que han sido jefes de Servicio de Proyectos y Obras desde la construcción de la senda; el ingeniero de FRONDA que firmó el proyecto de la pasarela de madera; el representante legal de DRAGADOS, la empresa contratista que construyó la infraestructura, y ahora el jefe de obra de la misma entidad que estuvo al frente de la ejecución del proyecto.

Además, la magistrada ha declarado como posibles responsables civiles al Ayuntamiento de Santander, a la Demarcación de Costas en Cantabria y a la empresa DRAGADOS.