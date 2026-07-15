Los sindicatos de la Policía Local de Santander critican la "absoluta insuficiencia" de efectivos para el chupinazo

Los sindicatos de la Policía Local de Santander (APLB-USO, CCOO, CSIF, SIEP y UGT) han criticado la "flagrante falta de previsión" del Ayuntamiento y la "absoluta insuficiencia" de efectivos en el operativo del chupinazo de este viernes 17 de julio y durante el resto de la Semana Grande 2026, y han exigido la convocatoria "urgente" de una mesa de negociación para resolver el conflicto laboral que arrastran.

En este sentido, han asegurado que el dispositivo previsto "dista mucho de la imagen de seguridad que se pretende trasladar desde el Ayuntamiento" y que la "escasez" de efectivos obligará a concentrar prácticamente todas las patrullas disponibles en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento y zonas anexas, reduciendo "considerablemente" la capacidad de respuesta en el resto de la ciudad.

En un comunicado, han mostrado su "profunda preocupación" ante esta situación y han calificado de "temeraria e irresponsable" la actitud del equipo de Gobierno de cara a la planificación de una jornada que congrega a "decenas de miles de personas". En esta línea, han apuntado que se repiten "situaciones ya denunciadas en otros eventos multitudinarios celebrados en la ciudad".

Además, han advertido que el 092 se podría saturar por la "limitada" disponibilidad de operadores y patrullas, dificultando la atención de emergencias, accidentes de tráfico y conflictos vecinales, entre otros; que habrá menos control del tráfico y será "complicado" antender incidencias o realizar controles preventivos de alcohol y drogas; y que obligará a reducir los apoyos y comprometer la seguridad en las intervenciones, en un evento en el que "cualquier incidente puede escalar rápidamente".

De esta manera, han apuntado que esta situación es "consecuencia directa del conflicto laboral" entre la Corporación y la pantilla, "motivado por los reiterados incumplimientos de los acuerdos alcanzados y la falta de voluntad negociadora del equipo de gobierno".

Según los sindicatos, la ausencia de servicios extraordinarios voluntarios "pone de manifiesto" que el cuerpo policial "carece de efectivos suficientes para afrontar con normalidad los grandes eventos".

Así, han lamentado que el Consistorio "continúa trasladando la responsabilidad a unos profesionales que siguen prestando servicio con absoluta dedicación, pese a la falta de medios y de planificación" y que "la profesionalidad y el compromiso de los agentes no pueden suplir indefinidamente la falta de planificación de la Administración".

No obstante, piensan que este "problema" se debería abordar "desde el diálogo y la negociación".

Por ello, las organizaciones sindicales han exigido al Ayuntamiento la convocatoria "urgente" de una mesa de negociación para "resolver el conflicto existente, recuperar la normalidad en el servicio y dotar a la Policía Local de los efectivos, medios y condiciones que merece una ciudad como Santander".