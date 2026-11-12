El Seve Ballesteros cierra octubre con un millón de pasajeros

El Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander ha registrado 1.001.853 pasajeros hasta octubre, lo que supone un crecimiento del 7,1% del tráfico acumulado en los 10 primeros meses del año respecto al mismo período de 2025. Además, ha atendido 10.531 operaciones de aterrizaje y despegue, un 2,6% más que de enero a octubre del año pasado.

Destaca el crecimiento del tráfico nacional: de los 999.858 pasajeros comerciales, 589.170 conectaron con otra ciudad española (+20,7%), mientras que 410.688 lo hicieron con un destino extranjero (-7,6%).

Por lo que respecta a las operaciones, de los 7.985 vuelos comerciales operados entre enero y octubre, 5.121 tuvieron origen o destino en España (+13,7%) y 2.864, fuera de nuestras fronteras (-4,9%).

Datos mensuales

En octubre, el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander ha sumado 108.337pasajeros, un 10,3% más que en el mismo mes de 2025, con crecimientos tanto del tráfico doméstico como del internacional. En concreto, de los 108.264 pasajeros comerciales, 61.192 se desplazaron en vuelos nacionales (+17,8%), mientras que 47.072 lo hicieron en conexiones con otros países (+1,9%).

El pasado mes de octubre, el aeropuerto atendió 1.096 operaciones, un 7,5% más que en 2025. De ellas, 859 tuvieron carácter comercial: 540 nacionales (+14,2%) y 319 internacionales (+2,6%).