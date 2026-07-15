Sanidad confirma un caso asintomático de viruela del mono en Cantabria

La Consejería de Salud ha confirmado que se ha detectado en Cantabria un caso asintomático de viruela del mono, pero ha descartado la existencia de un brote.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del departamento de César Pascual, que han ratificado la información adelantada por El Diario Montañés.

Dichas fuentes han explicado que se trata de un caso asintomático "aislado", detectado hace unas dos semanas durante las pruebas preoperatorias de la persona afectada, realizadas en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander.

Tras el positivo, se activó el protocolo para el manejo de casos infección por Monkeypox (mpox) --más conocida como viruela del mono-- en España, adaptado a Cantabria, cuyo objetivo es garantizar la detección y el diagnóstico precoz de cualquier posible caso de esta enfermedad para adoptar de manera inmediata las medidas de control adecuadas que eviten la aparición de casos secundarios.

Síntomas habituales

Los síntomas habituales de la enfermedad son erupciones en manos y cara y otras zonas del cuerpo, que en ocasiones van acompañadas de fiebre, dolor de cabeza y cuerpo e inflamación en los ganglios.

El período de incubación va de los 5 a los 13 días, aunque en ocasiones puede llegar hasta los 21, durante los cuales se recomienda que el paciente reduzca sus contactos y proteja sus lesiones para evitar el contagio de otras personas. El protocolo de Sanidad, no obstante, solo establece el aislamiento para las personas contagiadas.

La transmisión de la viruela del mono es por contacto directo con lesiones cutáneas, fluidos corporales de una persona infectada o con objetos contaminados utilizados por personas infectadas, como ropa de cama o ropa. También se han documentado otras vías de contagio, como a través de gotas respiratorias grandes durante el contacto cara a cara directo y prologado o la transmisión de madre a hijo, si bien es entre parejas sexuales, debido al contacto íntimo, el modo más probable de infección.