Actuación de la Policía Nacional

Salvan a un hombre que iba a ser arrollado por un tren en Torrelavega

Varios agentes lograron que se detuviera un convoy que salía hacia el individuo, que se encontraba en las vías, a unos 50 metros del apeadero

Europa Press

Santander |

Salvan a un hombre que iba a ser arrollado por un tren en Torrelavega
Salvan a un hombre que iba a ser arrollado por un tren en Torrelavega | Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han evitado que un tren arrollara a un hombre que quería ser arrollado, en la estación del Bulevar Altamira de Torrelavega.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando a las 19.50 horas el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC) 091 recibió la alerta que advertía de la idea autolítica de un hombre, que se encontraba ya sobre la vía, a cierta distancia del apeadero, en dirección oeste.

Una vez en el lugar, efectivos de la Policía Nacional realizaron una rápida y coordinada actuación, en la que observaron que un tren iniciaba su salida en dirección hacia el individuo.

Dos agentes se dirigieron a la carrera hacia el apeadero haciendo gestos al maquinista para que detuviera la marcha, y así comprobar la veracidad de la alerta. El convoy se detuvo e informaron al conductor sobre la posible presencia de una persona sobre las vías con una idea autolítica.

Paralelamente, otros policías nacionales accedieron a la vía, corrieron en dirección oeste y localizaron a un hombre a unos 50 metros del apeadero. Cuando llegaron a él lo retiraron a una zona segura y alejada del paso del tren.

El individuo estaba "muy nervioso", pero tras conversar con los agentes se calmó y colaboró. Así, salió de la estación y recibió asistencia sanitaria. Tras una primera valoración médica, el servicio sanitario le trasladó al Hospital de Sierrallana para una asistencia integral.

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