Revilla sobre la demanda del Emérito: "Se ha aflojado"

LEER MÁS Miguel Ángel Revilla visita El Hormiguero para celebrar sus 83 años

Miguel Ángel Revilla cree que el rey emérito ha desistido de su denuncia por injurias y calumnias contra él. Así lo ha explicado durante una entrevista en ‘El Hormiguero’ de Antena 3, donde el secretario general del PRC ha explicado que a él sigue sin llegarle la demanda el Rey Emérito.

“Yo creo que se me ha aflojado”, respondía Revilla cuando Pablo Motos le preguntaba por cómo estaba la demanda del rey Juan Carlos.

Durante un momento de la entrevista, el expresidente de Cantabria cree que “no se puede tener a un tío en esta expectativa”; mientras sostiene que “bajo todos los días al buzón, cosa que no hacía antes”.

"He tenido un susto"

Miguel Ángel cumplía el pasado viernes 83 años y Pablo Motos le preguntaba cómo se encuentra en estos momentos. El político ha aprovechado su presencia en el programa para contar que ha vivido un 'susto' que le ha llevado al médico recientemente.

"En principio no ven que eso esté en ningún sitio de manera tumoral, aunque sí que hay controlarlo", ha explicado Revilla.