Miguel Ángel Revilla visita El Hormiguero esta noche para celebrar sus 83 años

El expresidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, celebrará su cumpleaños este lunes en el programa de El Hormiguero, tras cumplir 83 años el pasado viernes.

Así lo publicó él mismo el viernes en su cuenta de Facebook, en la que también publicó una foto en una peluquería de Revilla de Camargo cortándose el pelo "a navaja", en el inicio de la jornada de su cumpleaños.

Asimismo, Revilla colgó en sus historias un vídeo publicado por el diputado regionalista Guillermo Blanco, en el que le felicita el cumpleaños: "En este mundo tan complicado, donde la amistad es en demasiadas ocasiones tan frágil, tuve la suerte de cruzarme contigo y aprender tantas cosas. Que cumplas muchos más", escribe Blanco.

En el vídeo, en el que aparecen juntos, Blanco dice "este chaval cumple 83 hoy y está como una rosa", a lo que Revilla responde: "¡Qué exagerado!".