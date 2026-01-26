Tras cumplir 83 años el pasado viernes

Miguel Ángel Revilla visita El Hormiguero esta noche para celebrar sus 83 años

Celebrará su cumpleaños este lunes en el programa de El Hormiguero, tras cumplir 83 años el pasado viernes

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Miguel Ángel Revilla durante un momento de la entrevista en 'El Hormiguero' de Antena 3
Miguel Ángel Revilla durante un momento de la entrevista en 'El Hormiguero' de Antena 3 | Antena 3

El expresidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, celebrará su cumpleaños este lunes en el programa de El Hormiguero, tras cumplir 83 años el pasado viernes.

Así lo publicó él mismo el viernes en su cuenta de Facebook, en la que también publicó una foto en una peluquería de Revilla de Camargo cortándose el pelo "a navaja", en el inicio de la jornada de su cumpleaños.

Asimismo, Revilla colgó en sus historias un vídeo publicado por el diputado regionalista Guillermo Blanco, en el que le felicita el cumpleaños: "En este mundo tan complicado, donde la amistad es en demasiadas ocasiones tan frágil, tuve la suerte de cruzarme contigo y aprender tantas cosas. Que cumplas muchos más", escribe Blanco.

En el vídeo, en el que aparecen juntos, Blanco dice "este chaval cumple 83 hoy y está como una rosa", a lo que Revilla responde: "¡Qué exagerado!".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer