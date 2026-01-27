Restablecida la circulación de la línea de tren Santander-Bilbao

LEER MÁS Suspendida la circulación ferroviaria entre Cabezón de la Sal y Llanes y de Orejo y Carranza

La circulación ferroviaria entre Orejo (Marina de Cudeyo) y Carranza, en la línea de ancho métrico Santander-Bilbao, se ha restablecido, una vez reconocida la infraestructura, pasadas las 19 horas, según ha informado Adif en su cuenta de X.

El servicio se suspendió por la mañana debido a las condiciones meteorológicas, y se ha retomado 11 horas después, una vez que Adif ha confirmado que la infraestructura no ha sufrido daños.

Para ello, cerca de las cuatro de la tarde --una vez que las condiciones meteorológicas han mejorado-- se ha puesto en funcionamiento una máquina exploradora cuya misión es comprobar el estado de la vía, según han informado a Europa Press fuentes de Adif, que han aclarado que este es un procedimiento habitual tras este tipo de afecciones.

Ante la interrupción de este tramo, que forma parte de la línea de ancho métrico Santander-Bilbao, Renfe ha ofrecido un plan de transporte alternativo.

Además de la circulación entre Orejo y Carranza, este lunes también tuvo que suspenderse a primera el tramo entre Cabezón de la Sal y Llanes, de la línea Oviedo-Santander, pero en este caso se restableció ya por la mañana, tras cinco horas de interrupción.