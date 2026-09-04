La regulación del tráfico bajo el arco debe seguir hasta el 20 por la inauguración de Faro Santander

LEER MÁS Un Juzgado ordena la reapertura provisional del tráfico bajo el arco del Banco Santander

La actual regulación del tráfico en el tramo de la calle Marcelino Sanz de Sautuola entre el Paseo de Pereda y Ataúlfo Argenta deberá continuar hasta el próximo 20 de septiembre, ya que "se requiere la ocupación de vía pública de ese espacio por las necesidades de transporte, montaje, actos oficiales y actividades abiertas al público" que se van a desarrollar con motivo de la apertura de Faro Santander, que se inaugura el próximo lunes y se abre a visitantes el martes.

Así lo ha explicado el Ayuntamiento esta tarde en un comunicado, remitido tras conocerse la orden de un juez de reabrir de forma provisional al tráfico rodado el tramo bajo el arco del edificio, al estimar las medidas cautelares solicitadas por Izquierda Unida para permitir el paso del transporte público (TUS y taxis), vehículos sanitarios, de reparto de mercancías y de residentes.

En paralelo al mantenimiento de la actual regulación hasta el día 20, el Consistorio ha indicado que tramitará el expediente complementario al ya aprobado para autorizar el "uso compartido y tráfico restringido" a vehículos de emergencia de esa parte del vial, expediente que aportará al juzgado (Plaza 2 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de Tribunal de Instancia de la ciudad) para solicitar el levantamiento de las cautelares, notificadas este jueves a la administración municipal.

El auto dictado por el titular de la Plaza número 2 de la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de la ciudad acuerda que se permita provisionalmente el paso autobuses municipales, taxistas, vehículos de residentes, sanitarios y de reparto de mercancías bajo el arco de la antigua sede central del Banco Santander -que ahora alberga su colección de arte- y que se coloque la señalización correspondiente.

Según el Ayuntamiento, con el citado expediente, al que se aportarán los informes de los diferentes servicios municipales implicados, se complementará la tramitación administrativa que se ha llevado a cabo hasta ahora y que ha consistido en la aprobación, por parte de la Junta de Gobierno Local, del proyecto modificado presentado por la entidad financiera, que incorpora las modificaciones y mejoras respecto al inicial del arquitecto David Chipperfield -que ha diseñado Faro Santander- que se han añadido durante los cinco años de duración de las obras, así como la concesión de las pertinentes licencias.

El Ayuntamiento ha sostenido, en su argumentación en contra de la adopción de las medidas cautelares solicitadas, que el proyecto modificado, que se aprobó el pasado 12 de agosto por parte de la Junta de Gobierno Local, contempla la solución actualmente ejecutada y "la configuración del espacio como viario de uso restringido/compartido, de acuerdo con las posibilidades previstas por el PGOU", el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.

No se ha privatizado

Asimismo, defiende que el vial en cuestión "no se ha privatizado", sino que se mantiene "el uso público" al ser utilizado como viario "con prioridad peatonal y tráfico restringido a vehículos de emergencia", algo que se acredita, según el Ayuntamiento, a través de los informes de los servicios municipales.

En este sentido, el concejal de Fomento, Agustín Navarro, ha detallado que la calle Marcelino Sanz de Sautuola "ha pasado a ser un vial no principal tras las modificaciones producidas en las calles adyacentes y sobre ella misma con el paso de los años, con intervenciones como cambios a un solo sentido, semipeatonalizaciones o viales al mismo nivel de acera y calzada".

"El informe del servicio de Arquitectura destaca el mantenimiento de dominio público de este espacio, por lo que no existe ninguna privatización, conservando su uso para los peatones y permitiendo únicamente el paso a vehículos autorizados (como bomberos y ambulancias, o policía)", ha apuntado el edil.

No hay residentes

Navarro también ha recalcado que "no hay residentes" en el tramo afectado por la restricción de tráfico (el arco bajo Faro Santander) y que todos los vecinos de la zona pueden acceder a sus inmuebles por los viales adyacentes, al igual que sucede con los taxis y los vehículos de reparto de mercancías, con lo cual "no se producen afecciones a este tipo de tráfico por el hecho de que no puedan atravesar ese punto en concreto de la intersección entre el Paseo de Pereda y Ataúlfo Argenta".

Por último, el responsable municipal de Fomento ha incidido en que el auto se pronuncia sobre las medidas cautelares y no sobre el fondo del recurso presentado contra la actual regulación del tráfico bajo el arco de Faro Santander, que sigue pendiente de resolución judicial.