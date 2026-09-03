Un Juzgado ordena la reapertura provisional del tráfico bajo el arco del Banco Santander

Izquierda Unida Santander ha logrado que el juzgado estime las medidas cautelares solicitadas dentro del recurso contencioso-administrativo presentado contra el cierre del vial bajo el arco del Banco Santander.

El auto ha ordenado la reapertura provisional del vial al tránsito rodado, permitiendo expresamente el paso de la línea 5C2 del TUS, taxis, residentes, vehículos sanitarios y reparto de mercancías. La señalización deberá ser determinada por el Ayuntamiento y la medida se mantendrá hasta que exista una resolución firme en el procedimiento principal, tal y como consta en el auto dictado por el juez.

El concejal de IU, Keruin Martínez, ha valorado la decisión como “una noticia muy importante, especialmente para los vecinos que llevan meses reclamando recuperar su autobús”.

El contenido de la resolución resulta especialmente relevante porque el juez analiza la documentación presentada por el Ayuntamiento en las alegaciones a la solicitud presentada por IU. En la resolución concluye, a los solos efectos de esta pieza cautelar, que se produjo una vía de hecho.

En sus alegaciones, el Ayuntamiento había defendido que el vial no estaba cerrado, sino configurado como espacio de uso “compartido/restringido”, y que esta situación quedaba amparada por el reformado aprobado el pasado 12 de agosto. Sin embargo, el juez señala que en esa resolución no consta expresamente un cambio de configuración del viario público a ese nuevo régimen.

Además, el auto destaca que la propia resolución del 12 de agosto llegó cuando la situación de uso restringido o compartido ya estaba materialmente consumada. Por ello, concluye que cuando se produjo la actuación material “no existía resolución administrativa alguna” que permitiera modificar el uso del vial y que existía “una falta de cobertura para esta actuación”.

Para IU, la cronología es especialmente significativa. La formación hizo pública la situación el 3 de febrero, al advertir que el cierre vinculado inicialmente a las obras podía convertirse en permanente, algo que posteriormente confirmó la alcaldesa, Gema Igual. Sin embargo,

los informes específicos sobre la nueva configuración del vial están fechados a finales de julio y la resolución utilizada como cobertura fue dictada el 12 de agosto.

“Llevamos desde febrero preguntando qué decisión administrativa permitía cambiar el régimen de este vial. Ahora el propio juez señala que la resolución que pretenden utilizar como cobertura llegó cuando la situación ya estaba consumada”, ha afirmado Martínez.

El auto aborda también de forma expresa el caso de la línea 5C2, cuya recuperación formaba parte de las medidas cautelares solicitadas por IU.

Si bien el Ayuntamiento alegó que su recorrido había sido modificado ya en 2021, con motivo del inicio de las obras, , y defendió el mantenimiento del recorrido actual, el juez considera, precisamente por ello, que, si existió una decisión administrativa para cambiar temporalmente la línea durante las obras, era igualmente necesaria otra decisión para mantener ese cambio una vez finalizadas.

Asimismo, añade que no basta con informes técnicos posteriores, sino que esa valoración debía reflejarse en una decisión administrativa formal, que “no consta que exista”.

“Es lo que venimos diciendo todos estos meses: la 5C2 dejó de pasar por allí porque había unas obras, pero terminadas las obras, no se puede convertir, sin más, una modificación temporal en permanente y dejar a los vecinos sin sus paradas”, ha subrayado el edil.

IU ha recordado que el recurso principal continúa abierto y que la resolución cautelar puede ser recurrida en apelación en el plazo de 15 días.

“El procedimiento principal continúa y todavía no hay una sentencia definitiva. Esta es la resolución de las medidas cautelares y puede ser recurrida. Pero hoy hemos conseguido algo muy concreto: que se ordene la reapertura provisional del vial y que la 5C2 pueda volver a pasar bajo el arco”, ha señalado Martínez.

El concejal ha lamentado que haya sido necesario acudir a los tribunales después de meses reclamando al Ayuntamiento una solución, y que la “mala gestión de Gema Igual y su equipo empañen la inauguración de un museo “tan importante” como el que se va a abrir en el Faro Santander. “El Ayuntamiento tuvo meses para dar explicaciones, acreditar qué decisión administrativa amparaba su actuación, rectificar o plantear medidas alternativas que beneficiaran a todos. No hizo ninguna de esas cosas y hemos tenido que acudir a los tribunales para conseguir que se ordene cautelarmente recuperar el vial y la 5C2”, ha lamentado Martínez.

El edil ha valorado que este es el resultado “de una forma de gestionar basada en actuar primero y dar explicaciones después. Cuando empezamos a preguntar en febrero no aparecía la decisión administrativa que justificase el cambio; y la resolución que ahora utilizan para defenderlo llegó el 12 de agosto, cuando, como señala el propio juez, la situación ya estaba consumada”, ha concluido.