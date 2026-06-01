El Racing se proclama campeón de la Segunda División

El Racing gana al Cádiz CF en los Campos de Sport y cierra el curso 2025/26 con 82 puntos, proclamándose campeón de Segunda. La copa llegó tras superar al Cádiz CF en los Campos de Sport (4-1), que presentaron su décimo lleno absoluto del campeonato, y cerrar la campaña con 82 puntos.Con 90 tantos marcados, récord de la categoría en la época moderna.

El entrenador asturiano dio entrada en el 11, respecto al que igualó en La Rosaleda, a Sangalli, Javi Castro, Mario García, Íñigo, Aldasoro y Arana. Antes del cuarto de hora Canales hizo el 1-0 y al filo de la media hora Arana marcó el segundo. El encuentro parecía muy encarrilado para los racinguistas, que se encargaron de certificarlo poco después con una obra de arte del canario. Arana recibió una asistencia de primeras de Vicente y con la zurda picó una vaselina ante la que nada pudo hacer David Gil, guardameta andaluz.

El segundo periodo comenzó con una gran oportunidad de Andrés y dos cambios que propiciaron que la grada ovacionara a los entrantes y los salientes: Íñigo, el capitán de Ampuero, y Arana, goleador por partida doble ante el Cádiz CF. Luego llegó el tanto amarillo, obra de su capitán, Álex Fernández, que en el 80 fue sustituido y al recibió el respeto de ambos equipos en forma de casillo al haber sido su último encuentro en activo después de una larga y exitosa trayectoria.

Aún quedaba tiempo para el 4-1 obra de Vicente, para que los 22.000 espectadores gritaran el ‘campeones, campeones’ y para que una ‘ola’ humana -con la afición amarilla incluida- recorriera el graderío de los Campos de Sport. Tocaba disfrutar, a lo grande, de la gesta conseguida. 65 años después, el Racing volvía a proclamarse campeón de Segunda y está en la antesala de vivir su 45ª campaña en la elite del fútbol.

Y en el 80 aplausos y vítores para Sangalli y Aldasoro, que dejaron su lugar a los canteranos Salinas y Sergio. Seis más tarde llegó el turno de Canales, cedido por el Athletic Club hasta el 30 junio, al que los seguidores corearon ‘Peio quédate’ mientras llegaba a la zona del banquillo racinguista y chocaba con Diego Fuentes, su sustituto.

Valientes

La primera rueda de prensa de José Alberto como campeón de LaLiga Hypermotion comenzó con una valoración del encuentro que “pone el broche final a una magnífica temporada”. El técnico valoró el hambre y la competitividad del equipo, reconoció que “los tres primeros goles nos hicieron afrontar el partido con mayor serenidad”.

“Ha sido increíble la temporada que hemos hecho desde la jornada uno. Somos justos merecedores del título de campeón. Hemos mostrado una regularidad asombrosa y hemos conseguido lo que queríamos y ante nuestro público”, sentenció el entrenador verdiblanco para, a continuación, asegurar que “hoy es día de disfrutar del campeonato. Ya pensaremos en la siguiente temporada en las semanas que quedan hasta que comience el campeonato”.

José Alberto afirmó que se queda “con el proceso, el desarrollo del proyecto y con disfrutar del recorrido” y le dio continuidad: “Esto no acaba aquí, continúa en la máxima categoría, que es donde este club merece estar por afición y por historia”. Precisamente sobre eso continuó hablando: “En Primera hay que darle continuidad a lo que estamos haciendo con los matices que impone la categoría. Seguiremos siendo valientes, agresivos y ofensivos, luego en función de la plantilla trabajaremos para obtener los mejores resultados posibles”.