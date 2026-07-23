Los primeros seis meses del año dejan 7 fallecidos por accidente laboral en Cantabria

Cantabria registró en los seis primeros meses de este año 3.492 accidentes de trabajo, un 3,5 por ciento más que los contabilizados en el mismo período de 2025, según el informe del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST).

Además, la encuesta revela que en los primeros seis meses del año ha habido 7 accidentes mortales, 6 de ellos en jornada laboral y otro in itinere, es decir, en un desplazamiento a o desde el trabajo, mientras que el ejercicio pasado hasta junio no había habido fallecidos.

De los 3.492 accidentes, 3.032 fueron en jornada laboral, que se incrementan en un 1,4% en comparación a los 2.990 de 2025 en las mismas fechas, y los 460 restantes fueron in itinere, un 20,7% más que los 381 de 2025.

En lo que respecta solo a junio, en Cantabria se registraron 588 accidentes de trabajo, 17 menos que en el mismo mes de 2025. Entre ellos, no hubo ninguno mortal pero sí cuatro graves.

Del total, 508 fueron durante la jornada laboral y 80 in itinere. A estos 588 accidentes con baja hay que sumar otros 535 sin baja, lo que hacen un global de 1.043 accidentes el mes.

UGT ha subrayado que estas cifras de siniestralidad reflejan "el camino que queda aún por recorrer para alcanzar una prevención de riesgos que realmente se integre en los centros y en los puestos de trabajo y vaya más allá que una justificación en papel".

"Son datos de accidentes de trabajo intolerables, tan intolerable como la campaña de CEOE-Cepyme en Cantabria contra el absentismo, que se ha centrado en criminalizar a las personas trabajadoras, obviando la ineludible responsabilidad de las empresas en garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores y trabajadoras", ha criticado la responsable de Salud Laboral del sindicato, Lara Pérez.