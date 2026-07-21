Cantabria activa hoy el PLATERCANT para coordinar el operativo especial por el eclipse de sol

El Gobierno regional activará este martes, 21 de julio, la situación 2 del Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT) para coordinar los efectivos y las actuaciones previstas por las diferentes administraciones para el eclipse total de sol del 12 de agosto que será plenamente visible en la comunidad autónoma.

El PLATERCANT se activa ya ante la alta movilidad que se prevé a las zonas donde se podrá observar el fenómeno, sobre todo lugares de costa, playas orientadas al oeste y la zona sur, y para garantizar la seguridad, protección y movilidad de miles de personas.

Con ello, el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha el mayor dispositivo preventivo de la historia de la comunidad, con un total de cinco puestos de mando avanzado simultáneos ubicados en otras tantas zonas que ha establecido como puntos de observación preferentes: mirador de Peña Cabarga (Medio Cudeyo), Costa Quebrada, Suances, el páramo de La Lora (Valderredible) y una finca privada cerca del Faro de Ajo (Bareyo).

Se contará así con dispositivos de vigilancia, de asistencia sanitaria y de protección civil adaptados a la afluencia del público. Entre las medidas en estas zonas estarán restricciones de tráfico, aparcamientos disuasorios y lanzaderas.

La activación del Plan se realiza por recomendación del Gobierno de España a las comunidades que se verán afectadas por el eclipse y en coordinación con éste, ya que también se activará el Plan de Protección Civil del Estado.

El fin es planificar, coordinar e implementar las medidas preventivas, organizativas y de emergencias necesarias para garantizar la seguridad ante un evento de "singular relevancia" desde el punto de vista científico, pero también turístico y económico que no se produce en la Península Ibérica desde 1912.

Así, este martes se constituirá el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), que los días previos al eclipse tendrá su sede en la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana y, el propio 12 de agosto, se trasladará a la Virgen del Mar, desde donde se dirigirá el operativo desplegado sobre el terreno. Tendrá su primera reunión este miércoles, a las 9.00 horas.

Tras ella, se constituirá un consejo asesor que recomendará la adopción de medidas que no se hayan tomado hasta ahora, puesto que ya hay algunas preventivas y de organización.

Entre ellas, la prohibición de encender fuego en todos los espacios abiertos, quemas o usar material pirotécnico ese día; restricciones puntuales a la circulación de vehículos pesados; el refuerzo de los servicios de salvamento y socorrismo en las playas de los municipios costeros hasta las 23.00 horas, y el cierre o limitación de acceso a determinados enclaves que puedan presentar riesgos para la seguridad de las personas.

Estas actuaciones se completarán con dispositivos específicos de protección civil, asistencia sanitaria y control de la movilidad en las principales zonas de observación previstas.

A estas medidas se sumarán otras a partir del miércoles, cuando se incorporarán al Plan otras administraciones y diferentes efectivos al dispositivo que Cantabria tiene organizado y que, a día de hoy, asciende a 200 personas, 23 embarcaciones, trece ambulancias adicionales a las propias del Servicio Cántabro de Salud, y entre 15 y 20 vehículos de rescate.

A ello se suma el personal propio del sistema autonómico de protección civil y de gestión de emergencias, tanto rescatadores como el de refuerzo que se realizará la jornada del eclipse en los bomberos autonómicos y en el Centro de Atención de Emergencia con más gestores en la sala 112 --tanto para atender como para informar--; además del refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, agrupaciones de Protección Civil, agentes del Medio Natural y personal de los ayuntamientos.