Los precios se disparan un 5,4% en septiembre en Cantabria

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 5,4 por ciento en Cantabria en septiembre en tasa interanual, tres décimas por encima de la del mes anterior, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de septiembre los precios encadenan tres meses de subidas en Cantabria.

Sin embargo, en términos mensuales, la inflación en Cantabria disminuyó un 0,4%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,7%.

Subidas

Con respecto al mismo mes del año anterior, los precios subieron en Cantabria en todas las categorías, salvo en el vestido y calzado, donde se registró un descenso del 1,2%.

Donde más subieron fue en transporte, con un 10,7% más que en septiembre de 2025; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+7,7%); restaurantes y servicios de alojamiento (+5,9%); cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos (+4%); actividades recreativas, deporte y cultura (+3,9%) y alimentos y bebidas no alcóholicas (+3,7%).

El alcohol y el tabaco subió un 2,9%; en información y comunicaciones un 2,4% y los seguros y servicios financieros un 2,1%.

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron los ascensos fueron en enseñanza (+1,4%) y en muebles y artículos del hogar (+1,9%).

Vivienda

En relación al mes anterior, los incrementos más pronunciados se dieron en vivienda (+1,7%) y en vestido y calzado (+1,6%) y se registraron descensos en restaurantes y alojamientos (-2,9%) y en actividades recreativas, deporte y cultura (-2,4%).

Otras categorías experimentaron ascensos en los precios, pero tenues: del 0,7% en artículos del hogar; un 0,3% en alcohol y tabaco y en servicios de educación, y un 0,1% en seguros y servicios financieros.

Además, los precios se mantuvieron invariables en alimentos y bebidas no alcóholicas; en sanidad y en información y comunicaciones.

Transporte

En lo que va de año, han subido los precios en todas las categorías analizadas salvo en el vestido y el calzado, donde se ha registrado una caída significativa del 12%.

Los mayores ascensos de precios se han dado en transporte (+10,1%); en vivienda (+6,5%); en restaurantes y alojamientos (+5,5%) y en cuidado personal (+2,8%).