El PRC une sus votos a PP y VOX para pedir declarar como BIC el monumento de Carrero Blanco

El PP, el PRC, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han unido este lunes sus votos en el Parlamento de Cantabria para instar al Ejecutivo autonómico (PP) a incoar, desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, el expediente administrativo para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Monumento, del conjunto escultórico dedicado a Luis Carrero Blanco en Santoña.

El PSOE se ha quedado solo a la hora de rechazar esta proposición no de ley, presentada por Vox, en la que también se promueve la paralización de cualquier intento de retirada o demolición de este conjunto escultórico por parte del Gobierno nacional, invocando la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de patrimonio.

Además, la iniciativa reclama aplicar la ley autonómica para declarar este monumento de Santoña como 'Espacio de Memoria y Dignidad de las Víctimas del Terrorismo', que esté debidamente señalizado y se incluya en los programas educativos.

La portavoz de Vox Leticia Díaz ha criticado que el pasado 13 de mayo de 2026 el Gobierno nacional decidió "abrir un agravio intolerable contra Cantabria", al iniciar el procedimiento para "derribar, borrar y amputar" el monumento al almirante Luis Carrero Blanco en Santoña.

A su juicio, lo que "pretenden camuflar bajo el paraguas de la memoria democrática", en realidad actúa como "una amnesia selectiva y vengativa". "En París no han derribado los monumentos napoleónicos porque Napoleón fuera un dictador imperialista que desangró el continente. En Roma, que yo sepa, no han demolido el Coliseo ni los Arcos del Triunfo porque allí se masacraran esclavos y cristianos", ha apuntado.

Díaz ha defendido que se trata de un "patrimonio" que explica "quiénes fuimos y nos ayudan". "Nos dicen que es un símbolo político. ¡Qué inmensa mentira!", ha trasladado Díaz, que ha subrayado que este conjunto monumental en el paseo marítimo de Santoña posee "un valor intrínseco singular".

"Esto no es memoria, esto es inquisición cultural", ha valorado la portavoz de Vox, que ha destacado que "más allá del indudable valor artístico, el monumento goza de un blindaje ético y legal" y es "un monumento a una víctima del terrorismo", ya que el 20 de diciembre de 1973 la banda terrorista ETA asesinó al almirante Luis Carrero Blanco.

Para Díaz, retirar, banalizar o demoler un monumento erigido para honrar a un vecino de Santoña asesinado por ETA es una "flagrante vulneración del deber de reparación" y un "insulto a la memoria y a la dignidad de las víctimas". "No podemos consentir que se equipare el terrorismo con la justicia ni que se pretenda contentar de forma retrospectiva 50 años después a quienes aplaudían los coches volando", ha sentenciado.

Por su parte, el diputado 'popular' Íñigo Fernández ha felicitado a Vox por traer a la Cámara esta "interesante" iniciativa que, en su opinión, está técnicamente "muy bien trabajada".

Fernández ve "inexplicable" el comportamiento del Grupo Socialista --que ha rechazado la propuesta--, al que ha acusado de "permanentemente" tener el objetivo de "dividir a la sociedad".

"¿Han llamado ustedes a Santoña? ¿Han hablado con alguien de Santoña?", ha manifestado el diputado del PP, que ha apuntado que en Santoña gobernó durante tres mandatos un alcalde socialista "de buena memoria y de buen recuerdo", Maxi Valle, quien "jamás se planteó abrir un conflicto social de este estilo en relación con el monumento de Carrero Blanco".

En opinión de los 'populares', "la memoria histórica debe servir para ayudar a las familias que no han encontrado los restos de sus seres queridos familiares a encontrarlos, pero no para enfrentarnos y echarnos la historia a la cara como hacen ustedes".

Mientras que el portavoz regionalista Pedro Hernando ha reconocido que el almirante Carrero Blanco, cuyo monumento "levantó en su día enormes críticas", fue un "antimarxista" y un "antidemócrata", si bien también fue "un benefactor del pueblo de Santoña" y "uno de los principales impulsores de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado", ha destacado.

Así, Hernando cree que "es el momento de aplicar la ley", tanto la de Víctimas del Terrorismo como la de Memoria Democrática, que también dice que "hay que trabajar para conseguir que la memoria democrática de este país se difunda y en esa memoria democrática están las víctimas de terrorismo".

"Miremos hacia adelante, apostemos por la democracia, apostemos por la formación, apostemos por explicarle a nuestros jóvenes y a nuestros mayores todo lo bueno y lo malo que hicieron algunos", ha defendido.

Sin embargo, el portavoz socialista Mario Iglesias ha aseverado que no se trata de una "iniciativa de patrimonio", sino de "blanqueamiento", y ha acusado a Vox de contar "las verdades a medias".

Iglesias ha reconocido que Carrero Blanco fue víctima de un atentado terrorista, pero ha indicado que también fue un militar que alcanzó el rango más alto de la Armada, cuyos ascensos hasta capitán general "fueron cedidos por la dictadura franquista, nombrado a dedo por el propio Caudillo".

Así, ha apostado por retirar la placa que "exalta al dirigente franquista". "La memoria democrática busca contar la verdad, pero buscar la verdad completa, no la que usted cuenta", ha apuntado.

Además, ha añadido que existe "un precedente" del mismo escultor: El monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife que no fue declarado BIC porque los técnicos de Patrimonio del Gobierno de Canarias "concluyeron que su significado político era absolutamente inseparable" porque "la escultura se levantó para exaltar el régimen franquista".

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Posteriormente, en un comunicado, el PSOE de Cantabria ha tachado de "escándalo democrático" lo sucedido, que considera "una treta para evitar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y del mandato de la Fiscalía de retirar ese monumento símbolo franquista".