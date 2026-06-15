Localizado el cuerpo del senderista desaparecido cuando realizaba una ruta en Ramales de la Victoria

LEER MÁS Se retoma el operativo de búsqueda de un senderista desaparecido en Ramales de la Victoria

La Guardia Civil de Cantabria, dentro del operativo desplegado en la tarde de ayer, al tener conocimiento de la desaparición de un varón senderista que realizaba la ruta de Peña del Mazo en Ramales de la Víctoria, ha localizado en la mañana de hoy el cuerpo sin vida de dicha persona.

El helicóptero de la Guardia Civil junto con componentes del GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña) de este Cuerpo, que esta mañana sobrevolaban la zona de búsqueda, observaron desde el aire, en la zona del Pico del Mazo y próximo a la localidad de Guardamino-Ramales de la Victoria, el cuerpo de una persona que podía ser el senderista desaparecido, confirmando los efectivos del GREIM que se encontraba fallecido.

Posteriormente, el cuerpo sin vida ha sido izado al helicóptero de la Guardia Civil mediante un ciclo de grúa junto con un componente del GREIM, siendo evacuado hasta el campo de futbol de Ramales de la Victoria, donde efectivos de Policía Judicial de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación.

En el dispositivo de búsqueda de la citada persona han participado componente de la Guardia Civil pertenecientes al GREIM de Potes, Seguridad Ciudadana de la Compañía de Laredo, Seprona con un dron, Policía Judicial y el helicóptero de este Cuerpo con base en Asturias y desplazado a Cantabria. También han participado miembros del 112, Protección Civil de Santander y Ramales de la Victoria, Cruz Roja y voluntarios.

La Guardia Civil comenzó la búsqueda en la tarde de ayer una vez que se tuvo conocimiento por un familiar de la desaparición de esta persona, localizando el vehículo del mismo, y permaneciendo en la zona durante toda la noche.