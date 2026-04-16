El portaaviones ‘Juan Carlos I’ abrirá sus puertas al público este fin de semana en Santander

El portaaviones “Juan Carlos I” (L-61) de la Armada abrirá sus puertas al público este fin de semana en el puerto de Santander, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de conocer de primera mano uno de los buques más emblemáticos y avanzados de la Flota. Hará su entrada en Santander el viernes 17 de abril, para zarpar el lunes 20.

Las jornadas de puertas abiertas se celebrarán el sábado 18 y el domingo 19 de abril, en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 20:00 horas.

Durante las visitas, los asistentes podrán recorrer parte del buque y conocer cómo es la vida y el trabajo a bordo de una de las unidades más representativas de la Armada.

Visita a Santander

El portaaviones llegará a Santander en el marco de un crucero de resistencia iniciado el pasado 13 de abril desde la Base Naval de Rota, destinado a comprobar el funcionamiento de sus sistemas tras las recientes obras de mejora realizadas durante su última varada en los astilleros gaditanos.

Durante su estancia en la ciudad, el viernes 17 de abril se celebrará a bordo una recepción institucional con autoridades civiles y militares, en la que también participarán representantes de la Real Liga Naval Española (RLNE) de Cantabria y Castilla y León. El acto concluirá al ocaso con un Arriado Solemne de Bandera.

Tras su escala en Santander, el portaaviones tiene previsto hacerse a la mar el lunes 20 de abril a las 09:00 horas para continuar con su programa de actividades.

La escala del “Juan Carlos I” permitirá acercar a la ciudadanía la labor de la Armada y ofrecer una oportunidad única para conocer desde dentro uno de los buques más importantes de la Flota.

El mayor buque de guerra construido en España

El “Juan Carlos I” es el mayor buque de guerra construido en España, con 231 metros de eslora y más de 26.000 toneladas de desplazamiento. Diseñado como portaaviones y buque anfibio, puede operar aeronaves de despegue corto y aterrizaje vertical como los AV-8B Plus Harrier II, así como distintos tipos de helicópteros.

Además de sus capacidades aéreas, el buque dispone de una destacada capacidad anfibia, que le permite transportar y proyectar fuerzas de Infantería de Marina. Para ello cuenta con garaje de carga ligera, garaje de carga pesada y un dique inundable, desde el que operan embarcaciones de desembarco para proyectar tropas y material a tierra.

El buque forma parte del Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota (GRUPFLOT), integrado además por los buques de asalto anfibio “Castilla” y “Galicia”, el Grupo Naval de Playa y un Estado Mayor embarcado encargado de planificar y conducir operaciones anfibias.

Diseñado para operar en distintos escenarios, el “Juan Carlos I” puede desempeñar misiones anfibias, proyectar fuerzas a zonas de operaciones, actuar como plataforma para aviación embarcada y participar en operaciones no bélicas como evacuaciones, apoyo humanitario o asistencia en emergencias. En este contexto, constituye además una pieza clave en la operación DÉDALO, iniciativa de la Armada orientada a reforzar la presencia naval, la disuasión y la proyección de capacidades expedicionarias en áreas de interés estratégico.

Construido por Navantia, el buque entró en servicio en 2010 y desde entonces ha participado en numerosos ejercicios y misiones nacionales e internacionales.