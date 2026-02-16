Las obras contra las inundaciones en el entorno del Ayuntamiento cortarán tramos de calles durante cuatro semanas

La segunda fase de las obras para prevenir inundaciones en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento de Santander empezarán este lunes, 16 de febrero, y obligarán a cortar el tráfico en la calle La Enseñanza, en el tramo comprendido entre La Plaza de La Leña y la calle Cardenal Cisneros, durante esta semana, en la que también se cerrará desde la calle Cervantes hasta la Plaza de La Leña.

Asimismo, a partir de la semana siguiente, se extenderán las afecciones con el corte de tráfico en la propia Plaza de La Leña, para lo que se establecerá un desvío de la circulación procedente de la calle Guevara a través de la calle Enseñanza. La duración estimada conjunta de estas afecciones será de cuatro semanas.

El objetivo de la actuación es mejorar de manera sustancial la capacidad hidráulica de este tramo y reducir la presión sobre la red existente en episodios de lluvia intensa.

Las obras también implicarán la retirada del contenedor de recogida de residuos ubicado en el número 2 de la calle La Enseñanza.