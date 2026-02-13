Carnaval 2026 en Santander: más de 1.400 participantes repartidos en 18 comparsas

LEER MÁS Carnaval en Cantabria 2026

Santander dará inicio mañana a tres días llenos de actividades con motivo de su Carnaval que contará con más de 1.400 participantes repartidos en 18 comparsas.

El Carnaval, que se celebrará hasta el domingo, arrancará con la Gran Gala de Carnaval que tendrá lugar en el Palacio de los Deportes a las 20.00 horas, con acceso gratuito hasta completar aforo. Este año se suma al evento Teresa Gareche, actriz e influencer, quien participará como jurado del concurso y realizará una actuación durante el desarrollo de la Gala.

La programación seguirá el sábado con el tradicional desfile por el centro de la ciudad, desde Gamazo a la Plaza Porticada. Allí, a las 20.00 horas, se entregarán el grueso de los premios, porque la noche anterior se darán a conocer los ganadores en las categorías de Coreografía y Escenografía.

La fiesta del sábado supondrá el estreno de Fuxion Experience, una macrofiesta que aúna la esencia de SoloSaxo y Sunset Audiovisuales, dos de las empresas más consolidadas a nivel del ocio y espectáculos en la región. Han preparado un gran show con música en directo, efectos, ‘performances’ y sorpresas.

El domingo 15 será el Día del Carnaval Infantil, con entrada gratuita, en el Palacio de los Deportes, desde las 11.00 horas. Los peques tendrán hinchables y talleres carnavaleros durante todo el día. Durante la mañana, Latin Dance presentará su espectáculo interactivo y familiar ‘Modo Multijugador’, durante el que habrá baile, photocall y sorpresas con temática de videojuegos y juguetes.

Como novedades, coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, el domingo se ha programado una gymkana familiar, coordinada por la ONG Dosis de Sonrisas. Una actividad vinculada al proyecto La Caja, del Mago Xuso y Asier Moon. Durante la mañana, de 11.30 a 14.00 horas, plantearán diferentes pruebas en el exterior del Palacio de los Deportes. Se completará por la tarde con una chocolatada solidaria a las 18.00 horas, con el precio de un euro destinado a la ONG Dosis de Sonrisas.

Antes, el Parque de Las Llamas será el escenario del momento más ‘triste’: el Entierro de La Sardina. Como símbolo e icono de la fiesta, esta obra efímera creada por los talleres municipales, se quemará a las 17.00 horas con una comitiva fúnebre de todas las comparsas y con la animación de la Peña La Pera.